Tiffany Dover non è morta in diretta TV dopo essersi vaccinata contro la Covid-19

Si tratta di una vecchia bufala No Vax. L'infermiera è viva, come dimostrato dai suoi account social

Tornano a circolare diverse condivisioni Facebook riguardanti l’infermiera americana Tiffany Dover, assieme ad altre clip fuori contesto di persone che perdono i sensi (come il conduttore brasiliano che sviene in diretta). Al solito si parla di presunte morti dovute ai vaccini contro la Covid-19 che continuano a circolare nelle pagine No vax. Vediamo di cosa si tratta.

Per chi ha fretta:

Circolano da sempre diverse clip dove si vedrebbero presunte morti in diretta a seguito della vaccinazione Covid.

Il primo e più emblematico è il filmato dove si vedere l’infermiera Tiffany Dover svenire a seguito della prima dove Pfizer.

Si tratta di casi decontestualizzati che hanno ben altre spiegazioni.

Analisi

Le condivisioni con la clip di Tiffany Dover assieme ad altre fuori contesto si presentano nel seguente modo:

Il caso Tiffany Dover (quando Trump definiva i vaccini Covid un «miracolo medico»)

Del caso di Tiffany Dover che si sosteneva fosse finita in terapia intensiva a causa del vaccino ne avevamo trattato qui. Curiosamente il filmato riporta l’annuncio del presidente Donald Trump al suo primo mandato, dell’approvazione delle prime dosi di vaccini Covid. Li definì come «un miracolo medico».

Ma torniamo al caso dell’infermiera Dover e del filmato in oggetto, dove la vediamo perdere i sensi a seguito dell’inoculazione di uno dei vaccini raccomandati da Trump. Come avevamo già appurato nella nostra analisi precedente, Tiffany Pontes Dover svenne davvero dopo l’inoculazione di una dose di Pfizer. Ed è qui che finisce il “fondo di verità” della narrazione.

La donna è svenuta a causa di una condizione preesistente. Quel che vediamo nella clip dunque non è una reazione avversa al vaccino. Il suo caso è stato confuso dai No vax con un altro avvenuto in Alaska, che però riguardava una reazione allergica. Per questo motivo si è consigliato di non somministrare il vaccino Pfizer a persone che abbiano conoscenza di passate reazioni allergiche ai vaccini. Queste risultano comunque rare e non è un caso se a seguito delle iniezioni si richiede ai pazienti attendere almeno 15 minuti prima di uscire dal centro medico.

Le foto del 2024 di Tiffany

Come dicevamo, Tiffany è viva. Basta consultare il suo account Instagram per notare le foto più recenti. Che siano scatti vecchi prima della sua morte? Inutile pensarlo, perché nelle foto compare la figlia che è decisamente cresciuta dal 2021 ad oggi.

Conclusioni

Condividere filmati privi di contesto dove si vedono persone come l’infermiera Tiffany Dover svenire a seguito di un vaccino serve solo a diffondere pericolose fake news sui vaccini Covid, come si evince alla minima verifica dei fatti.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.