Peter Navarro: chi è l’economista che Musk chiama «idiota» e che si è creato un fake per darsi ragione sulla Cina

Economista con laurea ad Harvard, spesso per le sue teorie economiche cita il collega Ron Vara. Che non esiste: è l'anagramma del suo nome

Cosa lega un consigliere di Donald Trump al primario di un ospedale di Mantova? Il dottor Giuseppe De Donno, alfiere dell’uso del plasma per la cura di Covid-19 che si è tolto la vita nel luglio 2021, aveva un profilo fake su Facebook. E con l’account Joseph Dominus era solito autoelogiare le sue ricerche e la sua attività scientifica. Ebbene Peter Navarro, economista con laurea a Harvard e cattedra all’University of California, spesso per darsi ragione sulle sue teorie economiche contro la Cina usa gli scritti di Ron Vara, che pubblica libri su Amazon. Peccato che Ron Vara sia l’anagramma di Navarro.

L’economista che si dà ragione da solo

Navarro ha tentato per cinque volte di farsi eleggere a San Diego. Senza successo. Oggi a 75 anni è l’uomo che sussurra nell’orecchio di Donald Trump chi è il vero nemico degli Stati Uniti: la Cina. È lui l’ispiratore dei dazi contro Pechino durante la prima presidenza del tycoon. E anche nei giorni scorsi sul Financial Times ha spiegato che «il sistema commerciale internazionale è marcio e solo la dottrina tariffaria Trump lo risolverà. Questo non è un negoziato, vi stiamo addebitando ciò che avete addebitato a noi». Parole dure, si direbbe citando i Simpson, di un uomo davvero strano. Perché Navarro ha costruito la sua fama citando un tal Ron Vara. Repubblica lo definisce un «rivoluzionario studioso d’economia dal linguaggio crudo».

Il fake

E cita una sua frase: «Solo i cinesi possono trasformare un divano in un bagno acido, una culla in un’arma letale, la batteria di un cellulare in una scheggia che trafigge il cuore». Ma c’è un problema. Viene citato in cinque dei tredici libri di Navarro. Ma non esiste. Lo ha scoperto nel 2017 Tessa Morris-Suzuki, professoressa australiana di Storia dell’Asia: «Non trovavo riscontri e provai più volte a scrivere a Navarro. Non ebbi risposta e capii che Vara era un fake». Nel 2019 lo stesso Navarro lo ha ammesso con il New York Times, paragonandosi «ai cammeo di Alfred Hitchcock quando appariva nei suoi film».

L’incontro

L’incontro fatale tra Trump e l’uomo che Elon Musk definisce un idiota e un cretino avviene proprio nel 2017. Il suo nome lo trova Jared Kushner durante la prima campagna presidenziale. Trova il libro Death by China (Morte per mano della Cina) e contatta l’autore. Che da quel momento diventa un fedelissimo di Trump. Tanto da scontare 4 mesi di carcere a Miami nel 2024 per essersi rifiutato di comparire davanti alla commissione su Capitol Hill. Molte volte Trump ha citato «l’economista Ron Vara». Raccontando di aver ricevuto un memo dopo le elezioni con la frase «cavalca i dazi fino alla vittoria» scritta, s’intende, del fantomatico economista. Ora è il momento di vedere se ha ragione.