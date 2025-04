Niente pacco da giù per gli italiani a Londra: il Regno Unito vieta l’ingresso di carni e formaggi dall’Unione Europea

Il governo britannico ha imposto il divieto per contenere la diffusione dell'afta epizootica, una malattia che colpisce bovini, ovini, suini e caprini, che nell'Europa continentale è già molto diffusa

Salsiccia secca, caciocavallo, ricotta e pecorino sono alcuni dei prodotti più comuni che si trovano migliaia e migliaia di pacchi da giù che ogni anno mamme, nonne e zie del Sud Italia spediscono ai propri cari che si trovano al Nord, dell’Italia o dell’Europa, per lavoro o per studio. Da oggi, però, c’è una destinazione in meno tra quelle che le prelibatezze meridionali potranno raggiungere: il Regno Unito. Lo stop è la conseguenza di una decisione del governo britannico che non riguarda solo i pacchi da giù, ma tutte le importazioni di carne, uova e latticini per uso personale provenienti dall’Unione Europea. Significa che oltre alle spedizioni, i prodotti vietati non potranno viaggiare nemmeno su navi e arei. Chi si reca al di là del Canale della Manica non potrà portare con sé nessun tipo di salume o formaggio. Niente cotechino, niente jamón ibérico, niente camembert.

Cos’è l’afta epizootica

La mossa dell’esecutivo di Keir Starmer non è dovuta a un sentimento di antieuropeismo, ma a ragioni sanitarie. L’intenzione è tenere lontana dalle isole britanniche l’afta epizootica, una malattia infettiva altamente contagiosa tipica di bovini, ovini, caprini e suini. Gli animali colpiti presentano ulcere alla bocca e alle zampe. A provocarla è un virus che può infettare anche gli esseri umani, nei confronti dei quali si rivela quasi sempre innocuo. Viceversa, negli animali è molto contagiosa e provoca gravi conseguenze come inappetenza, infezioni batteriche, debilitazione, aborti spontanei, zoppìa e depressione. Ragion per cui Londra vuole confinare l’agente patogeno all’Eruopa continentale.

Perché il Regno Unito vieta le importazioni di carni e formaggi europei

«I viaggiatori – scrive il governo britannico – non potranno più portare in Gran Bretagna carne di bovini, ovini, caprini e suini, nonché latticini, dai paesi dell’UE per uso personale, al fine di tutelare la salute del bestiame britannico, la sicurezza degli agricoltori e la sicurezza alimentare del Regno Unito. Ciò include l’introduzione in Gran Bretagna di articoli come panini, formaggi, salumi, carne cruda o latte, indipendentemente dal fatto che siano confezionati, sfusi o che siano stati acquistati al duty free».

Afta epizootica: i rischi per gli esseri umani

«Sebbene l’afta epizootica non rappresenti un rischio per l’uomo e non vi siano casi nel Regno Unito, si tratta di una malattia virale altamente contagiosa che colpisce bovini, ovini, suini e altri ungulati come cinghiali, cervi, lama e alpaca, e l’epidemia nel continente rappresenta un rischio significativo per le aziende agricole e il bestiame. L’afta epizootica può causare significative perdite economiche a causa di carenze produttive negli animali colpiti, nonché della perdita di accesso ai mercati esteri per animali, carne e latticini».