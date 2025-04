Puglia, uomo muore dopo aver contratto la listeria. Aveva mangiato olive in salamoia

La listeria è un batterio che può contaminare diversi cibi freschi e confezionate. Tra i rischi dell'infezione ci sono meningite e sepsi

È morto all’ospedale di Bisceglie, in Puglia, un uomo di 70 anni residente nella provincia di Trani, a causa di gravi complicazioni provocate da un’infezione da listeria. Secondo quanto riferito dall’Asl Bt (Barletta-Andria-Trani), l’origine del contagio sarebbe da collegare al consumo di olive in salamoia contaminate che l’uomo avrebbe acquistato sfuse in un supermercato. In una nota, l’Azienda sanitaria locale ha precisato che sono già partite le verifiche dei tecnici del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (Sian) e del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale. Gli esami sulle potenziali olive contaminate sono condotti dall’Arpa Puglia. Si attendono i risultati che attualmente non sono ancora disponibili.

Cos’è la listeria e dove si trova

La listeria è un batterio che può essere presente in diversi alimenti crudi e trasformati. Si tratta di un batterio particolarmente resistente. Gli alimenti dove viene trovato più spesso sono il pesce affumicato, i formaggi a pasta molle o poco stagionati, latte non pastorizzato, vegetali preconfezionati, carni lavorate e salumi. L’infezione, nota come listeriosi, può provocare sintomi gastrointestinali lievi ma, nei casi più gravi, può evolversi in forme invasive come meningite, meningoencefalite o sepsi. Il periodo di incubazione può variare da uno a 30 giorni, a seconda della gravità del quadro clinico.