L’abbraccio «proibito» ad Olaf Scholz: 4.500 euro di multa al 50enne che bucò la sicurezza del Cancelliere tedesco

La condanna (parziale) per il bizzarro «agguato» all'aeroporto di Francoforte di maggio 2023. Ma Scholz disse: «Non mi sono sentito minacciato»

4.500 euro di multa per aver abbracciato il Cancelliere tedesco: è la pena cui il tribunale di Francoforte ha condannato un 50enne reo di essersi fatto largo nel corteo di Olaf Scholz sino a stringergli le braccia al collo. Tutto risale al maggio 2023, quando l’uomo si imbatté in autostrada nel convoglio del Cancelliere tedesco, diretto all’aeroporto di Francoforte dopo aver partecipato a un evento alla Bce. L’uomo, che ha riconosciuto che stava guidando sotto effetto di stupefacenti e non aveva dormito, aveva colto la palla al balzo e si era unito al corteo di auto presidenziale sino a entrare in aeroporto. Quindi era sceso come tutti gli altri, si era avvicinato verso Scholz, gli aveva stretto la mano e lo aveva abbracciato. Fermato dalla polizia, è finito a processo. «È stata un’esperienza agrodolce», ha detto poi il 50enne, che ha spiegato di voler restituire al Cancelliere l’affetto di molta gente. Anche grazie all’«aiutino» della cocaina, però: aveva appena finito di far festa per due giorni di fila quando avvenne lo strano incontro. L’uomo è stato giudicato parzialmente colpevole, e condannato al pagamento della multa. Anche se Scholz all’epoca confessò di non essersi sentito particolarmente minacciato dall’uomo. Ora che si accinge a lasciare il posto a Friedrich Merz (il voto di fiducia è in programma al Bundestag il 6 maggio), il leader Spd potrebbe avere presto bisogno di un altro abbraccio di congedo.

In copertina: Il Cancelliere tedesco (uscente) Olaf Scholz all’arrivo a un summit internazionale – Zurigo, 15 giugno 2024 (EPA/ENNIO LEANZA)