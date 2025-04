Bambino di 7 anni muore dopo aver mangiato un uovo di Pasqua avvelenato: arrestata l’ex compagna del padre

Il caso in Brasile. La donna è accusata di omicidio e tentato omicidio

Un bambino di sette anni è morto in Brasile dopo aver mangiato un uovo di cioccolato di Pasqua avvelenato. La madre e la sorellina della vittima, che avevano assaggiato lo stesso dolce, sono ricoverate in gravi condizioni. Dietro l’inquietante vicenda, ricostruisce Cnn Brasile, ci sarebbe un presunto gesto volontario: l’ex compagna del padre del bambino è stata arrestata con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Tutto è iniziato mercoledì 16 aprile, quando Mirian Lira, 32 anni, ha ricevuto una scatola contenente delle uova di Pasqua, con un biglietto: «Con affetto, a Mirian Lira. Buona Pasqua». Poco dopo aver mangiato il cioccolato, il figlio di sette anni ha accusato un grave malessere: le mani gli si sono improvvisamente colorate di viola e ha cominciato a respirare a fatica. Trasportato d’urgenza all’ospedale, il piccolo è morto poche ore dopo. Anche la sorella Evelyn e la madre hanno mostrato sintomi simili e si trovano ora in ospedale in condizioni serie.

Le indagini sull’ex compagna del padre

Le autorità brasiliane hanno aperto un’inchiesta. Nel frattempo, grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, la polizia è riuscita a risalire alla 35enne Jordélia Pereira Barbosa, ex compagna del padre del bambino, vista acquistare le uova di cioccolato mentre cercava di mascherarsi con una parrucca nera e degli occhiali da sole. La donna è stata arrestata mentre stava cercando di lasciare la città su un autobus diretto verso la sua località d’origine. In un primo interrogatorio ha ammesso di aver comprato le uova ma ha negato ogni coinvolgimento nell’avvelenamento. Per gli inquirenti, tuttavia, le prove raccolte finora sono sufficienti per considerarla la principale sospettata. La polizia ha formalizzato l’arresto con l’accusa di omicidio e duplice tentato omicidio.