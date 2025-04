Papa Francesco entra a sorpresa nella basilica di San Pietro prima della veglia pasquale

È arrivato poco prima delle 18 e ha sostato circa un quarto d'ora applaudito dalla gente. Il Vaticano: «Vuole essere presente alla benedizione Urbi et Orbi di Pasqua»

Papa Francesco si è recato, accompagnato sulla sedia a rotelle, nella basilica di san Pietro per pregare prima della veglia pasquale di questa sera, sabato 19 aprile. Una sorpresa per i fedeli che erano all’interno. È arrivato poco prima delle 18 e ha sostato circa un quarto d’ora applaudito dalla gente. Il Pontefice era accompagnato sulla sedia a rotelle dall’infermiere Massimiliano Strappetti e si è fermato a pregare davanti alla tomba di Pietro. Alcuni fedeli lo hanno visto poi vicino all’ascensore, che si trova nell’area dove si trova la Pietà di Michelangelo, che porta alla Loggia o al Palazzo apostolico. Poi è ripassato in basilica, accolto da un grande affetto dei molti pellegrini presenti in quel momento a San Pietro, ed è tornato a Casa Santa Marta. La Loggia è il luogo dove tradizionalmente il Papa, a Pasqua e Natale, impartisce la benedizione Urbi et Orbi. Il Papa – riferisce la Sala stampa vaticana – desidera, infatti, essere presente all’Urbi et Orbi di domenica 20 aprile, alla fine della messa di Pasqua a San Pietro, ma bisognerà aspettare domani per vedere se le sue condizioni di salute lo permetteranno.