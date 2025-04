«Wall Street è piena di comunisti», l’inesistente dichiarazione di Lauren Boebert

Anche questa volta è stato alterato uno screenshot di Fox News

Circola lo screenshot di una presunta dichiarazione della repubblicana Lauren Boebert, in cui definirebbe Wall Street «piena di comunisti» che benderebbero le azioni per danneggiare Donald Trump. In realtà, la schermata è falsa, così come era falso lo screenshot fake contro la portavoce della Casa Bianca (ne parliamo qui). È evidente che l’intero testo della dichiarazione, mai pronunciata, sia stato inserito in modo grossolanamente errato nel sottopancia.

Analisi

Ecco uno post, datato 20 aprile 2025, dove viene condiviso il falso screenshot:

Il vero screenshot

Si tratta di uno screenshot alterato. Quello originale è presente sul sito di Fox News, pubblicato il 7 settembre 2022, e non riporta affatto il sottopancia su Wall Street. Potete notare che, oltre all’immagine di Lauren Boebert, il sottopancia riporta lo stesso orario (8:31 MT) e l’avviso a destra su Charlie Kirk.

Conclusioni

Si tratta dell’ennesima falsa dichiarazione attribuita a persone vicino al Presidente americano Donald Trump. Anche in un precedente episodio, riguardante la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, venne sfruttata la grafica di Fox News.

