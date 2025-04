La fantomatica clonazione di John Fitzgerald Kennedy e la foto generata dall’AI

L'immagine presenta alcuni errori nella generazione del volto

Secondo diverse condivisioni Facebook la clonazione umana esisterebbe dagli anni ’40. Una prova del complotto sarebbe la foto del presidente John Fitzgerald Kennedy (che “in realtà” si chiamerebbe John Fitzgerald Lincoln Kahlooni, secondo la narrazione) affianco al suo «sosia/clone». Vediamo perché si tratta dell’ennesimo deepfake prodotto con l’Intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta:

Una immagine dimostrerebbe che John Fitzgerald Kennedy è vivo, per lo meno lo è il suo clone.

Si tratta di un deepfake prodotto con l’Intelligenza artificiale.

Il presunto clone di Kennedy non compare in nessuna foto autentica.

Analisi

Le condivisioni sul clone di John Fitzgerald Kennedy si presentano con la seguente didascalia, tradotta alla meno peggio dall’originale in inglese:

Non hai la visione doppia

Ciò che stavi vedendo è la prova che la clonazione delle persone esisteva

La clonazione risale ai primi anni ’40. Il Clone/Body Double/Decoy ha preso il colpo dalla CIA come ha fatto con Hollywood.

JFK 35 è vivo

Ela Feser

JFK Senior con il suo sosia/clone nel 1962 alla Casa Bianca?

L’immagine mostra John Fitzgerald Lincoln Kahlooni (noto anche come John Fitzgerald Kennedy / JFK Sr.) insieme al suo sosia/clone.

John Fitzgerald Kennedy col suo clone generati con l’AI

Oltre al fatto che i due sono in posa affianco a una misteriosa creatura, il presunto clone non è mai esistito. Ci viene in aiuto il fact-checking dei colleghi di Reuters. La fotografia, condivisa sui social media e presentata come autentica e risalente al 1962, è stata realizzata strumenti per generare deepfake mediante Intelligenza artificiale, come per esempio Midjourney.

È possibile analizzare l’immagine con strumenti gratuiti come AI or Not. Nel caso in oggetto il verdetto è stato «probabilmente generato con l’intelligenza artificiale»:

Confrontando le figure generate con l’AI con le foto del vero JFK, è possibile notare le differenze e gli errori generativi (come ad esempio il mento).

Conclusioni

“Chi l’avrebbe mai detto”? La foto di John Fitzgerald Kennedy in posa col suo fantomatico clone è un falso realizzato con una Intelligenza artificiale.

