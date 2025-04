25 aprile, Anpi multata a Orbetello per occupazione di suolo pubblico: «Faremo ricorso al Tar»

Il sindaco di centrodestra, che voleva intitolare quello spazio al celebre aviatore (e fascista) Italo Balbo, non aveva concesso con una delibera urgente il parco. Manifestazione raggiunta anche da Laura Boldrini: «È un tentativo di intimidazione politica»

È di 566 euro il costo della manifestazione per la Festa della Liberazione nel Comune di Orbetello, in provincia di Grosseto. L’esatta cifra che corrisponde alla multa staccata dai vigili urbani all’Anpi per occupazione di suolo pubblico, all’indomani del divieto esplicito – tramite delibera urgente – da parte della giunta locale di occupare il Parco delle Crociere per la ricorrenza del 25 aprile. Un contrasto, quello tra l’associazione dei partigiani e il Comune toscano, che si annida da settimane attorno a quel rettangolo verde. E che ora, come ha anticipato il presidente provinciale dell’Anpi Giulio Balocchi, la faccenda potrebbe approdare sui tavoli del Tribunale regionale amministrativo.

Lo scontro sul nome del parco e il «no» della giunta

Le radici dello scontro risalgono a qualche settimana fa, quando la giunta a guida centrodestra ha reso nota l’intenzione di intitolare l’area dell’ex idroscalo e il Parco delle Crociere adiacente a Italo Balbo. Celebre per i suoi voli transatlantici negli anni Trenta, fu però squadrista della prima ora e poi uno dei più alti gerarchi del ventennio fascista. L’intitolazione aveva già causato aspre critiche, rinvigorite poi nella giornata di giovedì 24 aprile di fronte al «no» del Comune all’organizzazione di manifestazioni ed eventi per il 25 aprile proprio su quel terreno.

L’opzione del ricorso al Tar e la partecipazione di Boldrini: «Sindaco prova a intimidire, ma ha idea folle»

«Abbiamo celebrato il 25 aprile come avevamo detto, nonostante il provvedimento della giunta», ha rivendicato Balocchi. «Il Comune di Orbetello non ci aveva concesso l’area al parco dell’ex Idroscalo. Ci hanno comminato una sanzione. La pagheremo? Vediamo. Se ci sono le condizioni di fare un ricorso al Tar lo faremo di sicuro». Intanto, ad affiancare il gesto di protesta dell’Anpi, a Orbetello il corteo si è arricchito di esponenti di spicco del Partito democratico, tra cui Marco Simiani e Laura Boldrini. La classica biciclettata, la “pastasciutta antifascista”, le testimonianze di alcuni presenti e la musica, per tentare di coprire le polemiche. Anche se Boldrini è comunque entrata a gamba tesa sulla giunta di centrodestra: «È un tentativo di intimidazione, una decisione tutta politica e senza una motivazione ufficiale». Tralasciando, almeno per il momento, la questione del Parco Italo Balbo, «un’idea folle: chi vorrebbe passeggiare in un parco che porta il nome di un picchiatore fascista, di un criminale?».