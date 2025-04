Mazara del Vallo, due ragazzini cadono dal tetto di un casolare: morto uno, gravissimo l’altro

Il volo di decine di metri da un edificio abbandonato sul lungomare San Vito. La vittima aveva 14 anni, il ferito 13

Due ragazzini sono caduti dal tetto di un casolare abbandonato, facendo un volo di circa 20 metri a Mazara del Vallo (Trapani). È successo sul lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Uno dei due ragazzini, di 14 anni, è deceduto sul colpo, mentre l’altro di 13 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. I ragazzini sarebbero entrati nella sede di un ex stabilimento vinicolo nel pomeriggio, nonostante vi fossero cartelli di divieto e una recinzione. Sul posto sono andati i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia di Stato, la polizia municipale e anche il sindaco di Mazara Salvatore Quinci.