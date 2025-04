Catania, picchia la moglie davanti ai figli piccoli: denunciato un 32enne, scatta il braccialetto elettronico

L'uomo, originario di Napoli, è stato costretto ad allontanarsi dalla Sicilia. È accusato di aver picchiato la moglie in due occasioni nel giro di poche ore

Un 32enne originario di Napoli è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dopo aver picchiato la moglie davanti ai figli di 3 e 8 anni. Per l’uomo, residente a Catania, è stato disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. I poliziotti della squadra volanti della questura di Catania sono intervenuti due volte nel giro di poche ore per prestare soccorso alla donna.

La lite in casa e la corsa al pronto soccorso

Il primo episodio risale al 18 aprile, quando la donna si è presentata in piena notte al pronto soccorso ancora sotto shock e con il volto che grondava sangue. Agli agenti e al personale medico ha detto di essere stata colpita dal marito con un grosso tubo in plastica dura dopo una lite per la rottura di un flessibile del bagno. La donna ha spiegato di essere riuscita a fuggire e trovare rifugio da un’amica, che l’ha convinta ad andare in ospedale per medicare le numerose lesioni al viso e al collo.

La seconda aggressione in macchina

In seguito a quell’episodio, l’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Ma il giorno successivo i poliziotti sono stati costretti a intervenire per la seconda volta. Il 32enne ha aggredito infatti la moglie davanti a casa, mentre lei si trovava in macchina. Dopo una breve discussione, l’uomo avrebbe prima sferrato pugni sull’auto e poi avrebbe iniziato a morderla sulla guancia e metterle le dita negli occhi. Lei si è chiusa all’interno dell’autovettura e ha chiamato la polizia. Anche questo episodio, come quello del giorno precedente, è avvenuto sotto gli occhi dei due figli piccoli.

L’allontanamento e il braccialetto elettronico

I poliziotti hanno immediatamente bloccato l’uomo, che è stato denunciato nuovamente all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia. Il giudice ha disposto nei confronti del 32enne l’obbligo di dimora nel comune di Napoli e il divieto di ritorno nel comune di Catania, disponendo anche l’attivazione del braccialetto elettronico.