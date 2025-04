Ha ucciso il figlio per punire l’ex moglie, il 17enne stava proteggendo la madre: il caso dell’omicidio-suicidio di Lamon

Disposta l'autopsia sui due corpi. Stando alle ricostruzioni degli investigatori, l'uomo perseguitava l'ex moglie e lei lo aveva già denunciato

Emergono nuovi dettagli sul caso di omicidio-suicidio avvenuto nella frazione di Lamon, in provincia di Belluno, dove Vladislav Gaio, un padre 49enne, avrebbe ucciso il figlio Riccardo di 17 anni. Secondo le prime ipotesi, il delitto sarebbe sfociato a causa di una lite tra padre e figlio perché quest’ultimo avrebbe tentato di proteggere la madre, Miriam Tommasini. Il padre avrebbe preso un coltello da cucina, per poi colpire il figlio a morte. Successivamente, avrebbe impugnato una pistola per gli animali al macello e si sarebbe sparato. La tragica scoperta l’ha poi fatta la figlia minorenne. Intanto, la procura ha incaricato l’anatomopatologo Antonello Cirnelli per lo svolgimento della autopsie sui due corpi.

La ricostruzione

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, alla base della lite sfociata in delitto, ci sarebbero proprio gli atteggiamenti persecutori del 49enne ai danni dell’ex moglie. Nonostante la coppia di genitori si fosse separata e la donna lo aveva denunciato ai carabinieri, continuavano a vivere nella stessa abitazione per ragioni economiche. Vladislav ha svolto diversi lavori in passato, tra cui l’uomo immagine in qualche discoteca e l’insegnante di arti marziali. Da molto tempo, però, non aveva più un lavoro stabile.A differenza della moglie.