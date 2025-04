Treviso, il bar che introduce la “tassa sulla bestemmia” e riesce a raccogliere 200 euro per beneficenza

L'iniziativa del Bar Mexico di Lutrano, frazione di Fontanelle. Per ogni espressione blasfema il cliente deve pagare un euro

Un caffè? Una bestemmia, con tanto di multa e un euro che va in beneficenza. L’iniziativa del Bar Mexico di Lutrano, frazione di Fontanelle (Treviso), nel cuore del Veneto, sta diventando virale. Ogni “intercalare” tanto in uso nella zona, ha un prezzo e il pagamento va ai più fragili della comunità. In poco tempo sono stati raggiunti duecento euro, interamente devoluti all’associazione locale “La Fonte“, che si dedica del trasporto di malati oncologici e dell’assistenza agli anziani.

Il cartello è ancora appeso (perché altra beneficenza può esser fatta)

Della vicenda ne parla Oggi Treviso. L’idea, mutuata da un bar di Castello di Godego, ha portato nel tempo alla formazione di un piccolo fondo solidale. Il cartello resta appeso, spiega il quotidiano, anche perché altri soldi possono esser raccolti. «Me sa che i fa schei», commentano in rete. E mentre la notizia rimbalza sui social c’è chi propone di allargare la platea di volenterosi: «Se lo applicano in tutti i bar del Veneto in una settimana abbiamo coperto il debito pubblico ed eliminato la fame nel mondo».