Stoccarda, auto travolge un gruppo di persone: diversi feriti, fermato il conducente

L'uomo alla guida del veicolo non ha tentato di fuggire. Per la polizia è un tragico incidente stradale

Momenti di terrore oggi 2 maggio a Stoccarda, in Germania, dove un’auto ha investito un gruppo di persone, provocando diversi feriti, di cui almeno tre in gravi condizioni. Lo hanno confermato la polizia e i vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Le autorità, attraverso i canali ufficiali sul social X, hanno parlato di «un numero imprecisato di feriti», mentre le dinamiche dell’accaduto restano ancora poco chiare. Secondo quanto riportato dalla testata Bild, il conducente del veicolo, una Mercedes, è stato fermato sul posto. La polizia ha confermato che l’uomo non ha tentato di fuggire. «Secondo lo stato attuale delle indagini e sulla base delle informazioni finora disponibili, i nostri colleghi dell’operazione di Olgaeck ipotizzano un tragico incidente stradale. Al momento non ci sono indicazioni di un attacco o di un atto deliberato», ha scritto la polizia di Stoccarda su x.

La polizia: «Non escludiamo nessuna ipotesi»

«Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla», ha dichiarato una portavoce della polizia, lasciando quindi aperto anche lo scenario più grave: quello di un possibile attentato. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e raccogliendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il quartiere è stato isolato e l’area dove è avvenuto l’investimento è sotto stretta sorveglianza. Squadre di emergenza e ambulanze sono state dispiegate in gran numero per prestare soccorso ai feriti e accompagnarli in ospedale. Le autorità raccomandano alla popolazione di evitare la zona interessata e di non diffondere speculazioni.