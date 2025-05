Australia, vincono i laburisti di Albanese. Il trionfo del partito anti-Trump già dalle prime proiezioni: il premier verso la riconferma

Sconfitto il conservatore Peter Dutton, che ha già telefonato al premier australiano per congratularsi. Dopo il Canada, un altro risultato elettorale che premia una forza politica avversa alle posizioni della Casa Bianca

Anthony Albanese ha rivendicato la vittoria alle elezioni generali australiane, confermandosi primo ministro e leader del Partito Laburista. «Grazie al popolo australiano per l’opportunità di continuare a servire la migliore nazione del mondo», ha dichiarato durante la festa elettorale a Sydney. «Il Santo Graal sono le vittorie consecutive a cui puntiamo oggi», ha aggiunto in un’intervista a Channel Seven. Il leader della coalizione di centrodestra, Peter Dutton, ha ammesso la sconfitta e ha fatto sapere di aver avuto un colloquio con il primo ministro laburista Albanese. «Ho appena telefonato al primo ministro per congratularmi con lui per la vittoria», ha dichiarato Dutton, ammettendo: «È chiaro che non siamo riusciti a ottenere un risultato sufficiente in questa campagna, e me ne prendo piena responsabilità».

In Parlamento avrà la maggioranza

Con il 45% dei voti scrutinati, i laburisti hanno ottenuto il 34,7% dei consensi contro il 30,3% della coalizione Liberali-Nazionali. Il partito di Albanese ha conquistato finora 87 seggi alla Camera dei rappresentanti, superando così ampiamente la soglia di 76 necessaria per avere la maggioranza. Ciò significa che il governo laburista potrà governare senza dover formare una coalizione. Gli ultimi seggi, sulla costa occidentale, si sono chiusi alle 12 italiane. In totale, 18 milioni di australiani erano chiamati al voto per rinnovare tutti i 150 seggi della Camera e 40 dei 76 del Senato. In queste ore, le prime proiezioni della Tv statale Abc hanno parlato chiaramente di vittoria. L’emittente Abc sostiene che il partito del premier uscente Anthony Albanese «ha certamente» superato lo sfidante conservatore Peter Dutton.

La vittoria annunciata nelle proiezioni

La vittoria è stata anticipata dalle proiezioni. Un risultato definito «umiliante» quello che emerge dai dati e che indica come il candidato del Partito laburista di centro-sinistra ha seriamente compromesso le ambizioni di Dutton di diventare primo ministro. «Potrebbe trattarsi di una vittoria storica per i laburisti. Di certo è una vittoria», dicono gli esperti.

Lo scontro pro e contro Trump

Gli elettori australiani erano chiamati alle urne dopo una campagna elettorale incentrata su temi come l’aumento del costo della vita, le politiche ambientali e l’impatto delle misure protezionistiche introdotte da Donald Trump. In corsa ci sono il primo ministro uscente, il laburista Anthony Albanese, contrario alle politiche economiche della Casa Bianca, e lo sfidante conservatore Peter Dutton.

Lo sfidante

Peter Dutton, leader dell’opposizione, è rimasto fiducioso fino all’ultimo in una possibile rimonta. Nelle scorse ore, ha fatto appello a quella parte dell’elettorato che ritiene meno visibile, ma potenzialmente decisiva. «Penso che entreranno nelle urne e diranno: “Sapete cosa? Non ho intenzione di premiare Anthony Albanese per gli ultimi tre anni”», ha dichiarato a Channel Nine. Alla domanda su un suo eventuale passo indietro in caso di sconfitta, Dutton ha preferito non prendere impegni: «Ho 54 anni. Sono ancora molto giovane e ho una passione ardente per questo Paese». Poi ha riconosciuto la sconfitta.

Le reazioni internazionali

Congratulazioni da Londra e Bruxelles. Il premier britannico Keir Starmer si è congratulato con Albanese per la vittoria elettorale, sottolineando lo stretto rapporto tra Regno Unito e Australia. In un messaggio pubblicato su X, Starmer ha definito i legami tra i due Paesi «più forti che mai» e ha promesso di continuare a collaborare per «migliorare la vita dei lavoratori in entrambe le nazioni». Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto i suoi auguri ad Albanese e al Partito Laburista, celebrando l’amicizia tra europei e australiani: «Non siamo solo amici, siamo mates», ha scritto su X. Von der Leyen ha invitato a sfruttare questo momento di stabilità per «rafforzare la cooperazione, estendere il commercio e promuovere insieme i valori democratici e un Indo-Pacifico libero e aperto».