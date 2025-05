Warren Buffett annuncia le dimissioni da ceo di Berkshire Hathaway. Poi attacca Trump: «I dazi non devono essere un’arma»

Il più famoso investitore al mondo, 94 anni, si ritirerà a fine 2025. Al suo posto Greg Abel

Warren Buffet ha annunciato a 94 anni l’intenzione di dimettersi dalla carica di ceo di Berkshire Hathaway «entro la fine del 2025», e ha proposto il vicepresidente del conglomerato Usa Greg Abel come suo successore. Nonostante il ritiro, il sesto uomo più ricco del mondo e uno degli investitori di maggior successo dell’ultimo secolo ha detto di non avere intenzione di vendere le sue azioni. Annunciando all’assemblea degli azionisti il ritiro, l’Oracolo di Omaha – come è soprannominato per la sua capacità di analizzare e prevedere i mercati – ha inoltre criticato i dazi di Donald Trump, pur senza nominare il presidente americano. «Non c’è dubbio che il commercio possa essere un atto di guerra», ha affermato, ammonendo però che «il commercio non dovrebbe essere un’arma». Il suo affondo è arrivato mentre gli analisti negli Stati Uniti e all’estero esprimono crescente preoccupazione che i dazi possano seriamente rallentare la crescita globale. Due mesi fa Buffett aveva già dichiarato alla Cbs che i dazi «sono una tassa sulle merci», e non un modo relativamente indolore per aumentare le entrate, come ha suggerito il presidente Usa.

Buffett ha inoltre avvisato che può essere pericoloso per un Paese offendere il resto del mondo rivendicando la propria superiorità: «È un grosso errore, penso, quando hai sette miliardi e mezzo di persone che non ti apprezzano molto e 300 milioni che in qualche modo si vantano di quanto bene hanno fatto». Dal 1965, Buffet è a capo del consiglio di amministrazione della Berkshire Hathaway, che ha un fatturato annuo che si aggira attorno ai 300 miliardi di dollari. Nel primo trimestre ha registrato un utile di 9,6 miliardi di dollari, in calo del 14%. Ma finora ha sempre registrato forti crescite ed è sopravvissuto alle crisi globali peggiori. Buffett è riuscito a trasformare Berkshire Hathaway da un’azienda tessile di medie dimensioni in un gigantesco conglomerato da oltre 1.000 miliardi di dollari, con decine di investimenti nelle assicurazioni, nelle ferrovie, nell’energia e in altri settori.

Foto copertina: ANSA / EPA/ LARRY W. SMITH | L’amministratore delegato di Berkshire Hathaway, Warren Buffett