Zelensky: «Domani a Kiev vertice con i leader Ue». Alta tensione con l’Ungheria, Orbàn caccia due diplomatici ucraini: «Sono spie»

A Leopoli i ministri degli Esteri europei danno il via alla creazione di un tribunale speciale per i crimini di guerra. Attesi nella capitale europea i leader dei «Volenterosi». Polemiche per la presenza del premier slovacco Robert Fico alla parata militare accanto a Vladimir Putin

Un tribunale speciale, per i «crimini di aggressione contro l’Ucraina», si occuperà d’ora in avanti di mettere alla sbarra gli alti funzionari russi. È la decisione ratificata dall’Unione europea e da altri Paesi non membri durante la riunione di oggi a Leopoli, in Ucraina, tra i ministri degli Esteri. Il tribunale, secondo quanto anticipano fonti europee, non avrà vita propria ma sarà parte integrante del Consiglio d’Europa, l’organizzazione internazionale di cui fa parte anche la Corte europea dei diritti dell’uomo. Lo scopo, almeno nelle intenzioni ucraine, è perseguire i reati di guerra russi, «ritenendo Mosca responsabile della sua aggressione proprio come lo furono i nazisti». Non si tratta, però, dell’unica decisa mossa sul fronte europeo: lo stesso Volodymyr Zelensky ha annunciato per domani, sabato 10 maggio, un vertice a Kiev a cui prenderanno parte tutti i leader dei Volenterosi.

Cosa manca per creare il tribunale speciale

L’approvazione di 38 Paesi (sui 46 membri del Consiglio d’Europa) è solo il primo passo, che anticipa l’avvio delle procedure effettive per la creazione del Tribunale speciale. Sarà compito del presidente ucraino di avviare l’iter il prossimo 14 maggio in Lussemburgo, durante la sessione annuale del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Un semplice atto formale dopo che già nelle prossime ore la procedura sarà avviata dal ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, tramite una lettera recapitata al segretario generale del Consiglio. La stessa organizzazione, in una nota, ha fatto sapere che non è ancora possibile diramare la lista dei Paesi che si sono detti a favore: per averla bisognerà attendere che siano «accettati i documenti legali fondamentali per l’istituzione e il funzionamento del tribunale».

Il ruolo del tribunale speciale: «Nessuno rimanga impunito, serva da monito per tutti»

«Nessuno deve essere lasciato impunito per questi crimini, nemmeno i leader che hanno deciso di inviare i soldati qui per commettere crimini di guerra e atrocità». Così Kaja Kallas, Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, ha commentato con soddisfazione il via libera alla creazione del tribunale speciale. Una posizione sostenuta con forza anche da Zelensky: «Un tribunale forte per il crimine di aggressione può – e deve – far riflettere due volte qualsiasi potenziale aggressore. E possiamo farlo se tutti coloro che hanno a cuore la vita umana si schierano a favore della vita».

La riunione dei Volenterosi a Kiev

Creare un tribunale evidentemente non basta. Volodymyr Zelensky continua a intessere relazioni con i leader della coalizione dei Volenterosi, quei Paesi europei schierati apertamente in supporto di Kiev e che si propongono come alternativa agli Stati Uniti sul tavolo dei negoziati. Il presidente ucraino ha preannunciato per domani, sabato 10 maggio, un incontro proprio con i più stretti alleati: «Abbiamo bisogno di questa coalizione, e deve essere sufficientemente forte da garantire la sicurezza in linea con la nostra visione comune. Sono certo che l’Europa trarrà beneficio da questo lavoro di squadra, che contribuirà a rafforzare l’intera architettura di sicurezza esistente».

Lo slovacco Fico accanto a Putin, la rabbia di Kallas

Nel frattempo, a centinaia di chilometri di distanza, per le strade di Mosca la Russia sta commemorando l’ottantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i capi di governo presenti al fianco del presidente russo Vladimir Putin c’è Robert Fico, primo ministro della Slovacchia, uno dei Paesi membri della Nato. Una scelta, quella di Fico, che Kaja Kallas ha duramente criticato: «Non riesco proprio a capirlo. Tutti coloro che sostengono la libertà, l’indipendenza e tutti i valori europei dovrebbero essere in Ucraina oggi». Il riferimento, ovviamente, è all’incontro tra ministri degli Esteri che si è tenuto a Leopoli.

La guerra di spie tra Ucraina e Ungheria

Ad aggiungersi alla tensione ormai endemica in Europa ci si mette anche una «guerra di spie» tra Ucraina e Ungheria. In mattinata i servizi segreti di Kiev hanno arrestato due persone – un uomo e una donna – accusandole di operare come spie per conto di Budapest. I due, un uomo e una donna ex membri dell’esercito ucraino, avrebbero operato nelle zone di confine tra i due Paesi, tentando di «raccogliere dati sulla posizione e sul numero di sistemi di difesa aerea e sul numero di agenti delle forze dell’ordine e sui loro veicoli». Non solo. Avrebbero condotto sondaggi di persona tra la popolazione per tentare di capire come i locali avrebbero reagito di fronte a una potenziale incursione ungherese in terra ucraina. Il governo ungherese ha negato il suo coinvolgimento nella questione, etichettando le accuse di Kiev come «propaganda diffamatoria». E, in tutta risposta, ha comunicato di aver espulso due diplomatici, accusandoli di lavorare come «spie ucraine sotto copertura diplomatica» presso l’ambasciata ucraina a Budapest.