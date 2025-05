Terremoto in Turchia, la scossa di magnitudo 5.2 nel giorno dei colloqui diretti Russia-Ucraina

La terra ha tremato alle 15.46 ora locale a pochi chilometri dalla città di Konya

Forte sisma in Turchia. Nel primo pomeriggio di giovedì 15 maggio, alle 15:46 ora locale, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.2, a pochi chilometri di distanza dal distretto di Kulu, vicino alla città di Konya, che conta circa un milione di abitanti. Secondo i primi rilievi l’epicentro del terremoto si trova a una profondità di 18,70 km. Dettagli che potrebbero essere rivisti nelle prossime ore, man mano che i sismologi rivedranno i dati e perfezioneranno i loro calcoli. La scossa è avvenuta proprio nel giorno in cui è attesa (a Istanbul) l’apertura dei primi colloqui diretti tra Russia e Ucraina per tentare di aprire la strada a un accordo di cessate il fuoco.

In aggiornamento