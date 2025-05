Rimini, militare dell’Amerigo Vespucci arrestato per stalking all’ex fidanzata e collega

Messaggi e telefonate incessanti, seguiti da ripetuti pedinamenti nei confronti della ragazza, dopo la fine della loro relazione

Un ragazzo di 21 anni, militare della Marina italiana imbarcato sulla nave scuola Amerigo Vespucci, è stato arrestato a Rimini con l’accusa di stalking nei confronti della ex fidanzata, anche lei appartenente alle forze armate presso la Capitaneria di porto di Rimini. Il giovane, originario di Lugo e in licenza per motivi di salute, è stato sorpreso dalla polizia mentre tentava di nascondersi all’ultimo piano del condominio dove vive la ragazza, dopo averla pedinata per ore insieme alla madre. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

I pedinamenti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riferito dalla vittima, i comportamenti persecutori sarebbero iniziati subito dopo Pasqua, quando la ragazza aveva deciso di porre fine alla relazione, esasperata dall’atteggiamento possessivo del compagno. Da allora il 21enne avrebbe cominciato a tempestarla di messaggi e telefonate, manifestando la propria sofferenza per la rottura e minacciando anche gesti estremi. Venerdì scorso il giovane si è presentato nell’abitazione dell’ex fidanzata con il pretesto di recuperare alcune sue cose. Di fronte al rifiuto delle due donne di farlo entrare, la situazione è degenerata: madre e figlia, nel tentativo di sfuggire al ragazzo, sono uscite in strada, ma lui ha continuato a seguirle per ore, a piedi e in bicicletta, ignorando le ripetute richieste di lasciarle in pace. Le due donne sono poi rientrate nell’appartamento e si sono barricate dentro.

L’intervento della polizia

Intorno alle 22, il giovane è tornato nuovamente a bussare alla porta dell’abitazione. A quel punto, mamma e figlia hanno chiamato la polizia. Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, hanno avviato le ricerche del ragazzo, trovandolo poco dopo nascosto dietro dei mobili all’ultimo piano del palazzo. È stato quindi arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del pm di turno, Davide Ercolani. È assistito dall’avvocata Francesca Filipucci.

La replica della Marina Militare

In una nota ufficiale, la Marina Militare ha confermato che il 21enne era imbarcato sulla nave Amerigo Vespucci da poco più di un mese ed era libero dal servizio, in licenza presso il proprio domicilio per motivi di salute. «La Marina Militare nel ribadire il proprio pieno sostegno all’azione dell’autorità giudiziaria, prende le distanze da comportamenti simili, contrari all’etica e ai valori della forza armata, che sono rappresentati ogni giorno dal personale in servizio che con spirito di sacrificio e senso dello Stato, compie il proprio dovere», si legge nel comunicato.