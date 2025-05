Anna Chiti morta a 17 anni al primo giorno di lavoro, l’incidente con l’elica del catamarano: la tragedia a Venezia dopo una gita tra amici

Studentessa dell'Istituto Nautico di Venezia, la ragazza aveva iniziato proprio quel giorno il suo nuovo lavoro con un equipaggio vero. Quando l'imbarcazione è arrivata in darsena, qualcosa è andato storto. Il vento forte e la caduta, il tentativo di salvarla del comandante

È morta nel suo primo giorno di lavoro Anna Chiti, 17 anni, studentessa dell’istituto nautico di Venezia. La ragazza è deceduta dopo essere scivolata da un catamarano ormeggiato alla Marina Santelena. Come spiega il Corriere del Veneto, da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente è emerso che la ragazza sia rimasta agganciata a una cima, mentre stava scendendo dall’imbarcazione. Le onde per il forte vento hanno fatto sobbalzare il catamarano, la 17enne è caduta in acqua rimanendo impigliata sott’acqua nell’elica.

Il tentativo di salvataggio

Dopo la caduta in acqua, il comandante si è tuffato per cercare di salvare la ragazza. Ma solo con l’arrivo, dopo otto minuti, dei sommozzatori dei vigili del fuoco è stato possibile tagliare la cima e affidare la ragazza ai soccorritori. Rianimata sul posto, dopo qualche minuto il suo cuore è tornato a battere. Ma la 17enne sarebbe poi morta poco dopo, alla fine della sua prima giornata di lavoro.

Chi era Anna Chiti

Nata a Treviso, Anna Chiti viveva a Malcontenta e studiava al Nautico di Venezia. Appassionata di imbarcazioni, aveva appena iniziato il lavoro per cui stava studiando. Sabato 17 maggio la sua giornata di lavoro era iniziata al mattino, quando un collega è passato a prenderla e l’ha trovata entusiasta di iniziare quella nuova esperienza. Sarebbe salita a bordo con un vero equipaggio e sperava di continuare se quel primo giorno fosse andato bene.

L’incidente alla fine di una gita tra amici

Il catamarano era stato noleggiato da un gruppo di amici provenienti da varie parti di Italia, originari di diversi Paesi. Agli inquirenti hanno raccontato che tutto sarebbe avvenuto molto velocemente e non se ne sarebbero neanche accorti. L’imbarcazione serviva per festeggiare il compleanno di uno di loro. Una gita trascorsa senza problemi, finché l’imbarcazione non è arrivata nella darsena. A quel punto Anna si è alzata per scendere ed è caduta. Saranno ora anche le telecamere di sicurezza a provare a chiarire che cosa sia successo alla 17enne.