Lancia la canna da pesca e il filo finisce su un traliccio dell’alta tensione: pescatore 74enne muore fulminato sul delta del Po

La vittima è Rossano Bondioli, residente nel Bolognese. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118

Un pescatore di 74 anni, Rossano Bondioli, è morto fulminato mentre pescava nel Delta del Po. Tutto è successo nella mattinata di oggi, domenica 18 maggio. L’uomo, residente a Malalbergo (nel Bolognese, stava pescando sull’argine di un canale del Po di Volano, uno dei rami deltizi in provincia di Ferrara. Secondo quanto ricostruito, la canna da pesca che impugnava ha toccato un cavo elettrico di un traliccio.

L’intervento del 118 e dei carabinieri

L’impulso elettrico ha folgorato il 74enne, che è morto sul colpo, davanti agli occhi increduli della moglie. La donna ha chiamato immediatamente il 118, ma i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far nulla per rianimarlo. I carabinieri di Codigoro sono intervenuti sul posto per accertare l’esatta dinamica dei fatti. L’autorità giudiziaria è stata informata dell’accaduto, ma la salma dell’uomo è stata affidata ai familiari.