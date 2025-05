Alessandra Mussolini lascia Forza Italia e va con la Lega

L'ex parlamentare ed europarlamentare entra nel Carroccio insieme a Roberto Cantiani. Non era stata eletta alle ultime Europee

Alessandra Mussolini lascia Forza Italia per la Lega. L’ex europarlamentare entrerà nel Carroccio insieme a Roberto Cantiani, più volte consigliere comunale in Campidoglio. Lo ha annunciato una nota della Segreteria Lega Lazio: «Nei prossimi giorni incontreranno il segretario federale Matteo Salvini per formalizzare le adesioni, insieme al segretario regionale del Lazio Davide Bordoni. Sarà anche l’occasione per scambiare opinioni, idee e fissare le prossime iniziative da portare avanti sul territorio insieme alla squadra della Lega di Roma e nel Lazio». La nipote di Benito non è stata eletta alle ultime elezioni europee.

Mussolini negli ultimi anni si era resa protagonista di una serie di battaglie “liberal”. Aveva protestato perché nel passaporto degli eurodeputati si poteva scegliere solo tra uomo e donna. Poi aveva chiesto la trascrizione anche dei bambini nati con la Gpa, entrando in contrasto con la sorella Rachele. E protestato per la mancata nomina di Anna Paola Concia in una commissione del ministero dell’Istruzione. Sui diritti civili aveva detto che il governo Meloni era rimasto indietro, denunciando presunte pressioni del Vaticano e criticando anche la legge sulla maternità surrogata. Ora entra in un partito che non sembra essere all’avanguardia sulle sue ultime battaglie. Cambierà idea lei o la farà cambiare a Salvini?