Trovati cinque sciatori morti sulle Alpi svizzere: identificazione delle vittime in corso

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di alcuni scialpinisti che, durante un’escursione, avevano notato alcuni sci abbandonati

I corpi senza vita di almeno cinque sciatori sono stati ritrovati sul ghiacciaio Adler, nella zona del Rimpfischhorn, a circa 4mila metri di altitudine, nei pressi di Zermatt, in Svizzera. A renderlo noto è stata la polizia del Cantone Vallese attraverso un comunicato ufficiale. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’intervento del soccorso alpino svizzero, supportato da un elicottero di Air Zermatt. L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di alcuni scialpinisti che, durante un’escursione, avevano notato alcuni sci abbandonati ai piedi di una parete.

La Procura apre un’inchiesta

Le autorità hanno avviato le procedure per l’identificazione delle vittime e, al contempo, la Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte. Le indagini sono tuttora in corso e non si esclude alcuna ipotesi. Lo scorso marzo, erano stati trovati senza vita altri cinque scialpinisti dopo essersi dispersi a Zermatt sulle Alpi svizzere.