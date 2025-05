Caserta, vanno in caserma per sporgere una denuncia, ma si presentano con un motorino rubato: due giovani finiscono nei guai

I due hanno 28 e 38 anni. Quello che guidava lo scooter era anche senza patente

Si presentano in caserma per denunciare uno smarrimento, ma arrivano con uno scooter rubato: un autogol che è costato la denuncia a due cittadini di origine ghanese, rispettivamente di 28 e 38 anni, regolarmente presenti in Italia. I fatti sono avvenuti a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il tutto venuto a galla perché, al loro arrivo in questura, uno dei poliziotti in servizio ha notato che il motorino non aveva la targa. Così iniziati i controlli da parte degli agenti che, tramite il numero di telaio, hanno scoperto che il mezzo risultava rubato.

Uno dei due guidava senza patente

Il furto del motorino in questione era stato denunciato il 25 gennaio alla Questura di Napoli dal legittimo proprietario. Ma non finisce qui. Il conducente dello scooter è stato denunciato anche per guida senza patente. Il motorino in questione è stato sequestrato e affidato a una ditta convenzionata con le forze dell’ordine, in attesa di poter essere restituito al proprietario, a oltre quattro mesi dal furto.