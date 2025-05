Milano, spacciano in auto con la figlia di 2 anni a bordo: genitori arrestati

Gli agenti hanno trovato altri 37 grammi di cocaina sotto il frigo in casa e oltre 10mila euro in contanti

Una coppia di genitori è stata arrestata a Milano con l’accusa di spaccio di stupefacenti. La donna, una 36enne, è stata sorpresa mentre consegnava una busta contenente 1,5 grammi di cocaina a un cliente, con la figlia di appena 2 anni seduta accanto a lei sulla loro Fiat 500 nera. Successivamente, ha passato la bambina al compagno, un uomo di 31 anni. La perquisizione nella loro abitazione in via Ornato, a Nord di Milano, ha permesso di scoprire altri 37 grammi di cocaina nascosti sotto al frigorifero e oltre 10mila euro in contanti, trovati in un cassetto di un comodino.

Il blitz della polizia

Il blitz, coordinato dal comandante Gianluca Mirabelli, è scattato nel pomeriggio di ieri 24 maggio, quando gli agenti hanno notato la 500 nera compiere ripetuti brevi spostamenti tra via Ornato e il punto di partenza. Poco dopo le 15, la donna è stata vista consegnare la droga a un cliente, che è stato fermato e trovato in possesso della cocaina. L’uomo ha dichiarato di acquistare regolarmente da lei dosi da mezzo grammo a circa 50 euro. Nel frattempo, la bambina è stata affidata a una parente mentre i genitori sono stati portati in stato di arresto.