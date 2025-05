Milano, polemica per «l’orinatoio Morgan» nei bagni del festival Mi Ami. L’ira del cantante: «Schifo indecente, va rimosso» – La foto

La targa è firmata: «La comunità artistica italiana tutta». L’artista invita i colleghi cantanti a prendere le distanze

Al festival musicale di Milano «Mi Ami» (23-24 maggio) è comparsa una targa affissa in un bagno femminile con una titolo provocatorio: «Orinatoio Morgan». La placca è stata collocata sopra un vero orinatoio e porta la dicitura: «Milano, maggio 2025», con un riferimento esplicito al cantante e la didascalia «Ad imperitura memoria, la comunità artistica italiana tutta». La foto dell’installazione è stata condivisa da alcuni partecipanti al festival e, successivamente, dallo stesso Morgan, che ha chiesto una presa di posizione chiara da parte degli organizzatori. «Questa cosa è firmata “La comunità artistica italiana tutta”, io chiedo agli artisti italiani che non si sentono rappresentati da questo insulto di prendere le distanze pubblicamente facendo un commento qui sotto, in caso contrario li considererò complici di questa ignobile incivile manifestazione di violenza», ha scritto Morgan in un post su Instagram, per poi taggare decine e decine di cantanti, da Achille Lauro a Tiziano Ferro a Francesco De Gregori. E ha aggiunto: «Ho due interrogativi radicali: cosa avrei fatto io di così brutto da meritarmi una cosa del genere? E perché hanno questa irrinunciabile necessità di farmi vedere la f**a?».

«Orinatoio Morgan» al festival Mi Ami di Milano

«Voglio la rimozione»

Anche nel suo noto gruppo Whatsapp, riferisce Fanpage, Morgan si è lamentato. «Una mia amica mi ha mandato questo post su cui c’era questa fotografia. Non è assolutamente un’opera d’arte, è una volgarità, è un’offesa a un artista libero, in un luogo pubblico, in un contesto che dovrebbe essere musicale e culturale. È doppiamente grave. Aspetto la rimozione di questo schifo perché è indecente, è di una gravità tale e non c’è motivo per tutto questo odio», ha comunicato il cantante.