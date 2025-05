Dal «massacro» della scuola Diaz a questore di Monza: raccolta firme contro la nomina di Filippo Ferri, condannato per i fatti del G8 di Genova

Avviata una petizione in Brianza per spingere il ministro Piantedosi a fare un passo indietro: «La sua decisione offende la nostra comunità»

Sta facendo discutere, e non poco, la scelta del nuovo questore di Monza e Brianza. A partire dal 1° giugno, il ruolo sarà ricoperto da Filippo Ferri. Un nome che per molti non rappresenta un semplice dirigente di polizia, ma uno dei protagonisti – in negativo – di quanto accaduto all’interno della Scuola Diaz durante il G8 di Genova. Nel 2012, Ferri fu condannato in via definitiva a 3 anni e 8 mesi – e a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici – per falso e calunnia, proprio per il ruolo avuto quella notte del 2001, quando secondo la Cassazione si compì un vero e proprio «massacro ingiustificabile».

Il ruolo di Filippo Ferri nei fatti della scuola Diaz di Genova

Figlio di Enrico Ferri, ex segretario del Psdi e ministro dei lavori pubblici, durante il G8 di Genova Filippo Ferri era a capo della squadra mobile di La Spezia. Nel 2012, fu uno dei venticinque condannati dalla Corte di Cassazione per i fatti della scuola Diaz, dove secondo Amnesty International si consumò «la più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda guerra mondiale». Al momento della condanna, Ferri era stato promosso super poliziotto a Firenze e fu costretto a togliersi la divisa. Pochi mesi più tardi, scrive Paolo Berizzi su Repubblica, il Milan lo assunse come responsabile della sicurezza. Ora, a tredici anni da quella condanna definitiva, Ferri è stato premiato con la prestigiosa carica di questore, ossia la massima autorità di pubblica sicurezza, per la provincia di Monza e Brianza.

La raccolta firme e la lettera a Piantedosi

La sua nomina ha dato vita a una vera e propria levata di scudi tra i cittadini brianzoli, che hanno avviato una raccolta firme per chiedere a Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, di riconsiderare la sua decisione. In una lettera aperta indirizzata al titolare del Viminale, i cittadini lombardi ricordano la gravità di quanto avvenuto nella scuola Diaz di Genova durante il G8 del 2001 e il ruolo svolto dallo stesso Filippo Ferri per occultare la verità. «In presenza di una condanna definitiva per i fatti criminosi avvenuti nella Scuola Diaz, la decisione di tornare ad affidare funzioni di responsabilità dell’ordine pubblico e della sicurezza in una provincia italiana risulta inopportuna e ingiustificata», si legge nella lettera indirizzata a Piantedosi. La lettera, che a pochi giorni dalla diffusione della notizia ha già raccolto diverse centinaia di adesioni, parla di una decisione che «offende l’intera comunità» e si chiude con un appello rivolto allo stesso Piantedosi: «Abbia, Signor Ministro, l’accortezza di riconsiderare la nomina di Filippo Ferri a Questore della provincia di Monza e Brianza».