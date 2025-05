Venezuela, schiacciante vittoria del partito di Maduro alle elezioni legislative

Il movimento socialista al potere domina in 23 dei 24 Stati ottenendo l'82,68% dei voti. «Oggi la rivoluzione bolivariana ha dimostrato di essere più viva e forte che mai»

Il partito del presidente venezuelano Nicolas Maduro ha ottenuto domenica una schiacciante vittoria nelle elezioni legislative e regionali boicottate dall’opposizione, aggiudicandosi 23 dei 24 governatorati e una probabile maggioranza assoluta nell’Assemblea nazionale. Lo rivelano i risultati annunciati dal Consiglio elettorale nazionale (Cne) del Paese sudamericano: il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) ha vinto in tutti gli stati tranne quello centroccidentale di Cojedes. La coalizione di Maduro ha ottenuto l’82,68% dei voti nelle liste nazionali delle legislative.

Le proteste dell’opposizione

Alcuni dei principali leader dell’opposizione venezuelani avevano chiesto agli elettori di astenersi dal voto per protestare contro i risultati delle elezioni presidenziali del luglio 2024, che l’opposizione sostiene di aver vinto, ma che le autorità affermano essere state vinte da Maduro. Il Partito socialista del presidente venezuelano ha trionfato in 23 delle 24 regioni del Paese, tra cui la Guyana Esequiba, una regione che si estende per quasi 160mila chilometri quadrati e che Caracas considera il suo 24° Stato, sebbene sia amministrata dalla Guyana.

La soddisfazione di Maduro

«Dopo blocchi, sanzioni penali, fascismo e violenza, oggi la rivoluzione bolivariana ha dimostrato di essere più viva e forte che mai», ha detto il presidente Maduro dopo la vittoria, durante un comizio a Caracas. «Oggi abbiamo dimostrato la potenza del chavismo, del bolivarismo del XXI secolo», ha poi aggiunto. Il presidente venezuelano, che ha prestato giuramento lo scorso gennaio per un terzo mandato dopo la sua controversa rielezione nel 2024, ha sottolineato la «impressionante» vittoria del suo Partito Socialista Unito del Venezuela nello stato di Zulia (nord-ovest) e la «riconquista» di Barinas (ovest), dove nacque il defunto presidente Hugo Chavez.