Fratello e sorella morti nel rogo di casa a Bari, spunta la lettera-addio ai genitori: «Pregate per noi»

Gli investigatori ipotizzano un tragico gesto volontario sull'incendio a Cassano delle Murge. I due, 33 e 38 anni, sarebbero stati affetti da depressione

Sarebbe un gesto volontario quello che ha portato all’incendio di un’abitazione nel centro di Cassano delle Murge (Bari) e che è costato la vita a Vito e Rosa Coppi, fratello e sorella di 33 e 38 anni. Le fiamme hanno avvolto l’ultimo piano della palazzina nel tardo pomeriggio di ieri, 27 maggio, quando erano presenti in casa solamente i due trentenni. La madre si trovava in un ospedale di Bari per accudire il marito e padre dei due, ricoverato per problemi di salute. Il nucleo famigliare era seguito dai Servizi sociali e le vittime avevano un quadro clinico complesso: entrambe sarebbero state affette anche da uno stato di depressione.

La lettera lasciata ai genitori «Pregate per noi»

A far propendere la Procura di Bari, che coordina le indagini, per l’ipotesi del gesto volontario sarebbe una lettera lasciata dai due all’interno dell’abitazione. I vigili del fuoco, dopo aver sedato le fiamme alle 03:30 del mattino, hanno ritrovato insieme ai due cadaveri una lettera con su scritto «Ciao mamma e papà, pregate per noi». Gli inquirenti disporranno l’autopsia sui due cadaveri per verificare la presenza di eventuali altre lesioni, diverse dalle ustioni causate dall’incendio. A lavoro anche il nucleo investigativo antincendi per ricostruire la causa del rogo