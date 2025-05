La Lega scatenata contro Friedrich Merz: «Armi a lungo raggio all’Ucraina? Vuole la Terza guerra mondiale»

Un post sui social del Carroccio alza il tiro per la prima volta sul Cancelliere tedesco (alleato di Forza Italia)

Torna ad attaccare duramente le politiche Ue pro-Ucraina la Lega. Ma questa volta il bersaglio degli strali del partito di Matteo Salvini non è il “solito” Emmanuel Macron, né la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: è invece il neo-cancelliere tedesco Friedrich Merz, leader della Cdu e dunque stretto alleato di Forza Italia (Antonio Tajani non a caso lo ha sostenuto apertamente). L’accusa nei suoi confronti, pur senza menzionarlo, è clamorosa. «Qualcuno in Europa vuole avvicinare la terza guerra mondiale? Assurdo. Che ascoltino le parole di Pace di Papa Leone XIV», si legge sul profilo X della Lega sopra al titolo di un articolo di giornale che dà conto della recente svolta di Merz: l’eliminazione di ogni restrizione sulla gittata consentita per le armi inviate all’Ucraina. Che ne penseranno a Berlino dell’accusa di «avvicinare la terza guerra mondiale»?