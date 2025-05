Il diktat di Putin a Trump: «Vuole la fine della guerra? Firmi lo stop all’espansione della Nato». Zelensky: «50mila soldati russi a Sumy»

Il presidente ucraino rilancia la proposta di un vertice dei tre leader, il Cremlino fa melina: «Cessate il fuoco? Solo se si tutelano nostri interessi nazionali»

«Gli interessi nazionali vengono prima di tutto». È la secca risposta del Cremlino all’indomani del post con cui Donald Trump è tornata all’attacco di Vladimir Putin, accusandolo di «giocare col fuoco». La Russia, come accade ormai da settimane, fa filtrare segnali di apertura insieme con paletti e avvertimenti. «Non è disposta a negoziare a qualsiasi prezzo», ha ribadito anche oggi Dmitry Peskov. La posizione di Mosca resta infatti intransigente su alcuni punti chiave. Tra questi, il ritorno dell’Ucraina a uno status neutrale, come previsto originariamente nella sua dichiarazione d’indipendenza. «Questo impegno rese possibile il riconoscimento dell’Ucraina come Stato sovrano», ha ricordato il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, parlando di una condizione «imprescindibile per una soluzione duratura al conflitto». Secondo Reuters, in effetti, Putin sarebbe pronto a fermare l’avanzata militare solo se l’Occidente accetterà di sottoscrivere impegni vincolanti nero su bianco: stop all’espansione della Nato verso est (adesione dell’Ucraina, ma pure di Georgia e Moldavia) e revoca parziale delle sanzioni internazionali.

La denuncia di Zelensky: «50mila soldati russi a Sumy»

Dal canto suo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a mostrare massima apertura sui negoziati, e oggi è tornato a chiedere un vertice a tre con Trump e Putin. Replica a stretto giro del Cremlino: un incontro personale tra i tre leader potrà avvenire solo dopo «accordi specifici» sugli argomenti in discussione. D’altra parte a realtà sul terreno, rivela lo stesso Zelensky, racconta un’altra storia. «50mila soldati russi sono ora ammassati nei pressi della regione nord-orientale di Sumy», denuncia il leader di Kiev. L’obiettivo apparente: creare una «zona cuscinetto» entro i confini ucraini. Un segnale, questo, che difficilmente si concilia con l’idea di una de-escalation imminente. Nel frattempo, Kiev attende ancora il «memorandum» promesso da Mosca che dovrebbe contenere le proposte russe per un cessate il fuoco e un accordo politico. «Non abbiamo ancora ricevuto nulla, una volta che arriverà, lo analizzeremo e risponderemo». Secondo fonti russe, il documento dovrebbe essere trasmesso dopo il completamento del recente scambio di prigionieri.