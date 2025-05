I bombardamenti russi continuano sull’Ucraina. Zelensky: «Il silenzio degli USA incoraggia Putin»

Secondo la Germania il Cremlino non fermerà i combattimenti. Merz «scioccato» dopo il punto con il presidente degli Stati Uniti

Donald Trump è pronto ad abbandonare l’Ucraina? I negoziati di pace, mai in realtà avviati, sono a un binario morto ancora prima di iniziare. Il Wall Street Journal ha riferito di un cancelliere tedesco Friedrich Merz rimasto «scioccato» dopo il punto con il presidente degli Stati Uniti. Punto a cui erano presenti anche gli altri leader europei Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Keir Starmer. Per la Germania Putin non fermerà i combattimenti e i fatti sembrano dimostrarlo.

Zelensky: «Nella notte su di noi 300 droni e 70 missili»

«Ogni attacco terroristico russo di questo tipo è motivo sufficiente per nuove sanzioni contro la Russia. La Russia sta prolungando questa guerra e continua a uccidere ogni giorno. Il mondo può anche essere in vacanza, ma la guerra continua, indipendentemente dai fine settimana e dai giorni feriali. Questo non può essere ignorato. Il silenzio dell’America e il silenzio di altri nel mondo non fanno che incoraggiare Putin. Questa notte i russi hanno lanciato circa 300 droni d’attacco. Attacchi deliberati alle città. Edifici residenziali ordinari sono stati distrutti e danneggiati. A Kiev sono stati danneggiati i dormitori della facoltà di storia. Ci sono attacchi alle imprese. Purtroppo ci sono dei decessi, anche tra i bambini. Le mie condoglianze», ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymir Zelensky. Tra i morti di stanotte per i raid si segnalano un adolescente e due bambini. «Questa crudeltà non potrà essere fermata senza una pressione davvero forte sulla leadership russa», ha scritto Zelensky su Telegram, accusando il Cremlino di aver colpito «deliberatamente obiettivi civili». «Le sanzioni saranno sicuramente d’aiuto. Ora ciò che conta è la determinazione: la determinazione degli Stati Uniti, la determinazione dei paesi europei, la determinazione di tutti coloro che nel mondo vogliono a pace», prosegue il presidente ucraino, «il mondo conosce tutte le debolezze dell’economia russa. E’ possibile fermare la guerra, ma solo esercitando la necessaria pressione sulla Russia. Bisogna far sì che Putin non pensi al lancio di missili ma a porre fine alla guerra».