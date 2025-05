Robert Kennedy toglie il vaccino Covid dalla lista dei raccomandati per bambini e donne incinte

Il responsabile della Sanità di Trump lo annuncia senza fornire prove scientifiche per la scelta. I rischi per le assicurazioni e le prossime mosse

Robert F. Kennedy Jr annuncia che il vaccino contro Covid-19 non sarà più tra quelli raccomandati per donne incinte e bambini. La decisione del responsabile della Sanità dell’amministrazione Trump finirà nel programma di immunizzazione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. A dare l’annuncio è la Cnn: Kennedy ha annunciato la decisione in un video pubblicato sui social media. Con lui c’erano il commissario della Food and Drug Administration statunitense Marty Makary e il direttore del National Institutes of Health, Jay Bhattacharya.

Vaccini, donne e bambini

«A partire da oggi, il vaccino Covid per i bambini sani e le donne incinte sane è stato rimosso dal programma di immunizzazione raccomandato dal CDC», ha detto Kennedy. «L’anno scorso, l’amministrazione Biden ha esortato i bambini sani a sottoporsi all’ennesima iniezione di Covid, nonostante la mancanza di dati clinici a sostegno della strategia di richiamo ripetuto nei bambini», ha aggiunto. Senza fornire alcuna prova scientifica per dimostrare la validità della decisione. Secondo gli esperti il cambiamento avrà conseguenze soprattutto per le donne in gravidanza e i loro figli. Le due categorie sono considerate quelle a maggior rischio complicazioni derivanti da infezioni da Covid-19.

La scienza e Trump

«Questo è contrario a ciò che sappiamo sulla sicurezza e sui benefici della vaccinazione Covid-19 sia per i bambini piccoli che per le donne in gravidanza», ha dichiarato alla Cnn una persona che ha chiesto di non essere nominata per paura di ritorsioni ma ha familiarità con la tematica. Il dottor Steven Fleischman, presidente dell’American College of Obstetricians and Gynecologists, ha dichiarato martedì in un comunicato che «la scienza non è cambiata. È molto chiaro che l’infezione da Covid durante la gravidanza può essere catastrofica e portare a gravi disabilità, e può causare conseguenze devastanti per le famiglie. Il vaccino Covid è sicuro durante la gravidanza e la vaccinazione può proteggere le nostre pazienti e i loro bambini.

Le assicurazioni

«Infatti, prove sempre più evidenti dimostrano quanto la vaccinazione durante la gravidanza protegga i neonati dopo la nascita: la stragrande maggioranza dei neonati ricoverati in ospedale di età inferiore ai sei mesi – quelli che non hanno ancora diritto alla vaccinazione – sono nati da madri non vaccinate», ha aggiunto Fleischman. Secondo gli esperti la decisione di Kennedy potrebbe influenzare la copertura assicurativa e l’acquisto dei vaccini da parte del governo. «Il risultato sarà che i vaccini Covid-19 saranno meno accessibili e meno disponibili», ha dichiarato alla Cnn il dottor Paul Offit, pediatra e direttore del Vaccine Education Center del Children’s Hospital di Philadelphia.

«Non toglierò i vaccini»

L’annuncio è in contrasto con quanto Kennedy ha detto da quando è diventato segretario dell’HHS. «Ho sempre detto durante la mia campagna elettorale – e in ogni parte, in ogni dichiarazione pubblica che ho fatto – che non toglierò i vaccini alle persone», aveva detto alla Cbs in aprile. «Quello che farò è assicurarmi che ci sia una buona scienza in modo che le persone possano fare una scelta informata». La politica vaccinale, secondo la Cnn, subirà altre modifiche. La FDA ha dichiarato la scorsa settimana di voler rivedere le modalità di approvazione dei vaccini contro il Covid-19. La mossa potrebbe limitare le future vaccinazioni agli americani più anziani e alle persone a più alto rischio di infezione grave da Covid-19.