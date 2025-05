Vasilinca Potincu uccisa a coltellate a Legnano, fermato un operaio di 29 anni

L'uomo, indagato per omicidio, è stato fermato dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere. Dalle analisi risulterebbe a Legnano all'ora del delitto

A massacrare la 35enne Vasilica Potincu con nove coltellate, lasciando l’arma conficcata nella schiena della vittima, sarebbe stato un operaio 29enne, residente a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. Il giovane, cliente della donna nell’appartamento di Legnano dove Potincu lavorava come escort, sarebbe stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. Interrogato dal pm Ciro Caramore, l’operaio si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, ma sono numerosi gli elementi raccolti dagli investigatori che convergerebbero proprio sulla medesima persona.

L’incontro

Alle prime luci di mercoledì 28 maggio la perquisizione dell’appartamento in cui abitava l’uomo, poi l’interrogatorio terminato con la misura cautelare. Secondo la procura di Busto Arsizio, sarebbe stato il 29enne ad affondare l’arma da taglio nel corpo della 35enne, uccidendola brutalmente la sera di sabato 24 maggio. «Elena» o «Katty», come Vasilica Potincu si faceva chiamare, avrebbe avuto proprio con l’operaio un incontro, poi «finito male».

Le indagini degli inquirenti: «L’operaio a Legnano all’ora del delitto»

Gli investigatori stanno continuando a passare al setaccio i filmati delle telecamere, le targhe e le celle telefoniche. Secondo una prima analisi, il 29enne residente a Robecco sul Naviglio si trovava proprio a Legnano – dunque lontano dalla sua abitazione – la sera del 24 maggio, a un orario compatibile con quello del delitto. A trovare il corpo della donna fu la vicina di casa, intorno alle 14.20 del giorno successivo. Vasilica Potincu viveva a Cinisello Balsamo con la madre, la sorella, il figlio di 14 anni e l’ex marito.

Chi è il 29enne fermato

Si chiama Andrea Mostoni, il 29enne fermato oggi per l’omicidio di Potincu. Il nome, anticipato dal Tg3 e confermato all’Ansa da fonti investigative, è emerso nel tardo pomeriggio. L’uomo comparirà davanti al gip nelle prossime ore per la convalida del provvedimento.