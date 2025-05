Trovate tracce di cannabis nelle caramelle alla Cola, Haribo ritira le confezioni dal mercato olandese

La nota azienda dolciaria ha ritirato le caramelle "Happy Cola Fizz" a forma di bottiglia. La decisione è arrivata in seguito a diversi casi di malessere registrati tra consumatori, tra cui anche bambini

La nota azienda dolciaria Haribo ha ritirato oggi, giovedì 29 maggio, dal mercato olandese le caramelle gommose “Happy Cola Fizz” dopo che in alcune confezioni sono state rinvenute tracce di cannabis. La decisione è arrivata in seguito a diversi casi di malessere registrati tra consumatori, tra cui anche bambini, che avevano consumato il prodotto. L’allarme è stato lanciato dalla polizia, dopo che alcuni soggetti sono finiti sotto osservazione medica. A quel punto, l’Autorità per la sicurezza alimentare olandese (NVWA) ha effettuato accertamenti, rilevando la contaminazione in almeno tre sacchetti. Pur trattandosi di un numero limitato, l’intera linea è stata ritirata a scopo precauzionale.

Avviata un’indagine

«La cannabis è stata individuata nelle caramelle a forma di bottigliette di cola», ha confermato la portavoce della NVWA, Saida Ahyad, spiegando che il ritiro è avvenuto in collaborazione con l’azienda. Haribo ha emesso un avviso pubblico, invitando i consumatori a non consumare il prodotto. Il vicepresidente dell’azienda tedesca, Patrick Tax, ha commentato: «La sicurezza dei nostri consumatori è la nostra priorità assoluta, e Haribo prende questo incidente con la massima serietà. È una questione sulla quale si sta indagando, e noi lavoriamo in stretta collaborazione con le autorità olandesi per sostenere l’inchiesta».

Foto copertina: ANSA / EPA / SASCHA STEINBACH | Dolci e caramelle esposte in un negozio dell’azienda dolciaria Haribo a Bonn, Germania, 11 dicembre 2020