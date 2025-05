L’arringa di Paolo Del Debbio ai giovani di Forza Italia: «Qui non c’è posto per le mezze seghe»

Il conduttore tv (ed ex braccio destro di Berlusconi) snocciola la sua ricetta per "scalare" il partito: «Ma non salite sul carro se non siete all'altezza»

Non c’era solo Fedez oggi a scaldare la platea dei giovani di Forza Italia, riuniti a congresso al Palazzo dei Congressi dell’Eur, a Roma. Anzi, a entusiasmarli pure di più se possibile è stato Paolo Del Debbio, noto conduttore tv sulle reti Mediaset dopo essere stato tra i fondatori di Forza Italia. Del Debbio ha arringato i ragazzi del partito che fu di Silvio Berlusconi snocciolando la sua ricetta per “scalarlo”: «Dovete avere spalle grosse, schiena dritta e cervello funzionante», ha detto strappando applausi. «Non c’è motivo di caricare sul carro di Forza Italia persone che non ne sono all’altezza. In Forza Italia non c’è posto per le mezze seghe», ha aggiunto. A quel punto, riporta l’Ansa, i giovani in platea sono scattati in piedi intonando cori come “Paolo, Paolo” e “Del Debbio uno di noi”. «Se qualcuno che non se lo merita è stato trombato non deve avere il risarcimento, non vi rincoglionite – ha continuato il volto Mediaset – Vi dovete sentire responsabili non solo di prendere voti ma di portare avanti una tradizione come questa, avete in mano un grande patrimonio: aiutare le persone a trovare la libertà dell’autodeterminazione».