Ucraina, evacuazione a Sumy: si teme violenta offensiva russa. «Morta una bimba di 9 anni»

Mentre i negoziati di Istanbul del 2 giugno sembrano lontani dal concretizzarsi, Mosca prosegue la sua offensiva in territorio ucraino. Kiev risponde prendendo di mira il Kursk

Mentre Russia e Ucraina continuano a fissare le loro condizioni per sedersi a un tavolo negoziale, Mosca intensifica la sua offensiva nel territorio di Kiev. Nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 maggio, raid aerei hanno colpito l’area di Zaporizhzhia, la regione del Donestk e la città di Cherson. Secondo le fonti locali, ci sarebbero almeno nove morti e una ventina di feriti. Le autorità di Sumy, città non lontana dal confine nord-est tra Ucraina e Russia, hanno disposto l’evacuazione completa di undici insediamenti, portando a 213 il totale di villaggi sgomberati. Una decisione «presa a causa del costante pericolo per la vita dei civili, causato dai continui bombardamenti sulle comunità di confine», e che forse mette nero su bianco il timore concreto di una imponente offensiva russa lungo quella direttrice.

Kiev: «Morta una bimba di 9 anni»

Secondo l’Aeronautica militare ucraina, le forze di Kiev avrebbero abbattuto 69 droni Shahed e tre missili balistici teleguidati durante la scorsa notte. Tredici le località in cui lo scudo difensivo ucraino non è stato in grado di reggere il colpo. Droni e bombe sono piovuti sul villaggio di Dolinka, nel distretto di Polohivsky, ferendo un 16enne e uccidendo una bimba di nove anni. Stando a quanto riporta Ukrinform, cinque civili sarebbero morti nel Donetsk e tre nella regione di Cherson.

L’Ucraina attacca nel Kursk: dieci feriti

Le forze ucraine non si sono limitate a difendersi. Una flotta di droni ucraini ha attaccato violentemente la regione russa del Kursk, teatro della controffensiva ucraina negli ultimi mesi. Secondo l’agenzia russa Tass, sarebbero almeno dieci i feriti. Come ha scritto su Telegram Alexander Khinshtein, governatore ad interim della regione, sarebbero stati colpiti per lo più edifici residenziali e garage.