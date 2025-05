In tre violentano una 15enne e fanno girare i video: il pm chiede 7 anni di carcere

Prima la vodka, poi i filmati mandati ai compagni di scuola

Due 17enni italiani e un 18enne nato in Marocco ma in Italia da quando era bambino sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 15enne a Roma. Nei confronti del maggiorenne il pubblico ministero ha chiesto 7 anni di carcere. Deve rispondere, spiega Il Messaggero, di violenza sessuale di gruppo aggravata dallo stato di inferiorità fisica della ragazza, e di produzione e diffusione di materiale pedopornografico. I quattro andavano a scuola nello stesso liceo.

Il primo aprile 2021 il 17enne l’ha invitata a casa sua. Le aveva anche detto che a casa c’erano i suoi genitori. Che invece erano assenti. Lui l’ha convinta a bere vodka e poi a fare sesso. Quando ormai era ubriaca, sono entrati gli altri due. Che hanno avuto rapporti completi a turno mentre uno riprendeva con il cellulare. La ragazza, tornata a casa, ha deciso di denunciare. I tre a quel punto l’hanno contattata per intimarle di ritirare la querela. Poi hanno “girato” a due amici, che a loro volta li avevano fatti circolare, i video realizzati senza il consenso di Giovanna. Postati anche su Instagram. Lei ha lasciato la scuola per iscriversi a un istituto professionale, dove alla fine ha trovato anche il 18enne. «L’imputato non ha mai espresso una parola di scuse, non ha mai voluto parlare con gli inquirenti. Come se tutto questo nemmeno lo riguardasse», ha commentato l’avvocato Roberto Paternostro, che assiste Giovanna.