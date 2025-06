Il triste rientro dei giocatori dell’Inter dopo la disfatta di Monaco: a Malpensa morale a terra e quasi nessun tifoso – Il video

Resta in bilico il futuro di Simone Inzaghi, che nei prossimi giorni deciderà se restare sulla panchina nerazzurra o accettare l'offerta di 50 milioni dall'Arabia Saudita

Brucia ancora la pesante sconfitta subita dall’Inter nella finale di Champions League, persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain. Lo si intuisce dagli sguardi, in gran parte rivolti verso terra, degli stessi giocatori, che all’indomani del match di Monaco di Baviera sono atterrati a Malpensa in un clima cupo e decisamente silenzioso. Ad accoglierli hanno trovato pochissimi tifosi, che hanno applaudito la squadra al passaggio di giocatori, dirigenti e staff tecnico. I calciatori nerazzurri – vestiti completamente di nero – hanno camminato in silenzio, dirigendosi a spasso spedito verso il pullman della squadra.

Incerto il futuro di Simone Inzaghi

Oggi i quotidiani sportivi parlano di «una delle pagine più nere della storia dell’Inter», che fino a poche settimane fa sperava di ripetere l’impresa del triplete del 2010 – ottenuta vincendo Scudetto, Coppa Italia e Champions League – e invece si ritrova a finire la stagione senza alcun trofeo. L’incognita più grande riguarda ora il futuro dell’allenatore, Simone Inzaghi, che nella conferenza stampa post-partita di ieri sera non ha garantito la propria presenza negli Stati Uniti in occasione del Mondiale per club. Il tecnico piacentino ha ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita e non è escluso che dopo la batosta di ieri a Monaco decida di chiudere con un anno di anticipo la sua avventura sulla panchina dell’Inter.