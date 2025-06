Matias Soulé e la sorpresa strappalacrime ai genitori. Prima l’incredulità, poi gli abbracci con il calciatore romanista: cosa gli ha regalato – Il video

L'attaccante giallorosso ha sorpreso mamma Virginia e papà Nestor con una villa nella loro città di origine, in Argentina. Inizialmente, la madre lo aveva scambiato per uno scherzo di pessimo gusto

Un buffetto sulla guancia, credendo che sia tutto uno scherzo, poi le lacrime trattenute a stento. È la reazione commossa dei genitori di Matias Soulé, attaccante della Roma, al regalo del figlio: una villa con giardino a Mar del Plata, una città sul mare poco più a sud della capitale argentina Buenos Aires. Lì, infatti, Soulé è cresciuto e in questi giorni si sta godendo qualche momento di riposo e vacanza in famiglia prima di ripartire con il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini.

L’incredulità dei genitori: «Sto dicendo la verità, è vostra»

«Ti piace la casa?», chiede Soulé alla madre fingendosi ingenuo. «Sì, è molto bella», risponde lei. «Bene, perché è vostra», ribatte lui. La donna, Virginia Malvano, si avvicina al figlio e inizia a prenderlo in giro, gli stringe la mano e gli dà un buffetto sulla guancia. Il figlio sorride e insiste: «Non mi credi? Sto dicendo la verità! È vostra, è un regalo per voi». Di fronte all’incredulità dei genitori, che nel frattempo stanno ammirando il giardino della villa, il giocatore romanista ribadisce: «Non mi credi? È vostra. Chi ha le chiavi in mano? È vostra».