Dopo Rkomi, anche Bresh annulla il tour estivo: «Usciti troppo tardi con il disco»

Confermati i cinque palazzetti autunnali: Jesolo, Roma, doppia al Forum D'Assago di Milano e chiusura a Bologna

La notizia si rincorreva da qualche ora, poi la conferma direttamente da Bresh durante la presentazione del nuovo album Mediterraneo, in uscita venerdì 6 giugno: «Il tour è stato annullato in questo momento perché siamo usciti un po’ troppo tardi con il disco, non c’era la possibilità di preparare uno show adeguato, c’erano delle date che stavano andando molto bene, altre un po’ meno bene, allora abbiamo deciso, a malincuore, di dedicare tutte le energie ai palazzetti. Adesso comunicheremo ufficialmente ai fan – prosegue – è stata una decisione presa da poco, e mi dispiace davvero tanto. Chiedo scusa ai fan con il cuore in mano ma ci sono i palazzetti che sono, non dico tutti, sold out. Milano è quasi sold out, Roma all’80% di capienza circa». Sta di fatto che il rapper ligure ha cancellato la sua attività estiva, il Marea Tour 2025, 4 date: Bari, Senigallia, Alba e Montesilvano. Confermati invece i cinque palazzetti autunnali: Jesolo, Roma, doppia al Forum D’Assago di Milano e chiusura a Bologna.

L’annuncio dopo quello di Rkomi

La mail che avviserà chi aveva acquistato il biglietto per assistere allo show di Bresh dell’annullamento arriverà una manciata di ore dopo quella che ieri ha colto di sorpresa i fan di Rkomi, che tra l’altro con Bresh (e Tedua) divideva un appartamento a Milano diversi anni fa, ai tempi della gavetta. Per l’ex giudice di X Factor però ancora nessuna dichiarazione pubblica ufficiale, né da parte sua né da parte dello staff. Solo una soffiata, pare del managment, a Selvaggia Lucarelli, poi riportata nel suo substack, secondo la quale alla base dell’annullamento delle otto date estive ci sarebbe una scelta artistica, la volontà di Rkomi di portare i brani del suo nuovo disco Decrescendo. in un ambiente più intimo, come quello dei teatri. Per avere risposte definitive pare si dovrà aspettare il 9 giugno, quando le date del tour autunnale saranno rivelate. Nel frattempo l’ammissione di Bresh dinanzi ad una non edificante performance al botteghino per le date estive non fa che confermare ciò che in queste ore in molti vociferano negli ambienti della discografia, ovvero che pure Rkomi, reduce da un clamoroso penultimo posto all’ultima edizione del Festival di Sanremo, al momento non sia sospinto da chissà quale hype e le vendite esigue abbiano convinto artista e staff a fare un passo indietro rispetto le grandi venue.