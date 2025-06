Bruno Vespa fuori di sé, la lite tra gli ospiti gli scappa di mano: l’ultima sfuriata in diretta che fa calare il gelo a Porta a porta – Il video

Lo scontro tra Tommaso Cerno e Debora Serracchiani va avanti oltre il previsto. Il conduttore di Porta a porta non riesce a fermare i due che litigano. E così è costretto a urlare, lasciando tutti ammutoliti

Si infiamma lo studio di Porta a porta, con il conduttore Bruno Vespa fuori dai gangheri per colpa degli ospiti indisciplinati. Tra loro il direttore del Tempo, già deputato del Partito democratico, Tommaso Cerno, che aveva ingaggiato un duro botta e risposta con la senatrice del Pd Debora Serracchiani. Lo scontro tra i due è andato avanti più di quanto Vespa sperasse e volesse. Più volte ha provato a fermare i due: «Vi chiederei… vi chiederei il permesso…», ripeteva con tono già un po’ stizzito. Anche perché in collegamento c’era la vicesegretaria della Lega, Silvia Sardone, in coda da tempo ormai per poter dire la sua.

Perché Vespa ha perso la pazienza in diretta a Porta a porta

A un certo punto, Vespa ha urlato, lasciando tutti ammutoliti, compresi i telespettatori: «Scusatemi, vi chiederei il permesso di parlare con l’onorevole Sardone». «Ha ragione», risponde Cerno provando a stemperare il clima. Dal maxischermo si vede Sardone che se la ride, sentendosi al sicuro lontana dallo studio. Non è stato proprio il primo caso in cui Vespa ha perso la pazienza in diretta e di certo non l’ultimo. Il più recente e che ha più divertito i social è di qualche mese fa, quando il conduttore di Porta a porta se l’è presa con i suoi autori che si sbracciano per fargli chiudere la puntata: «Basta per favore dobbiamo chiudere. Mi state facendo cenno, vi ho visto! La smettete? Ecco, basta, per favore. Adesso devo chiudere, perché altrimenti questi rompiscatole…».