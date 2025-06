Guasto sulla linea alta velocità Roma-Napoli: ritardi fino a 60 minuti

In corso l'intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalità della linea

Dalle ore 6.55 di questa mattina la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Napoli è rallentata per un problema tecnico all’infrastruttura. Lo si legge in una nota di Ferrovie dello Stato che spiega che è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalità della linea. Nel frattempo si registrano rallentamenti lungo la tratta fino a 60 minuti. Nella nota si sottolinea che è stata potenziata l’assistenza a bordo dei treni e nelle stazioni interessate.

I rallentamenti a Salone e Gricignano

Dopo che la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Salone per un inconveniente tecnico alla linea, è in graduale ripresa dopo la risoluzione del guasto, si è registrato un altro inconveniente tecnico alla linea in prossimità di Gricignano. Anche in questo caso è in corso l’intervento dei tecnici.