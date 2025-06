La Bce taglia il costo del denaro di 25 punti base, il tasso scende al 2%

Il prossimo taglio è atteso, secondo i mercati, per l'autunno. A spingere Christine Lagarde a questa decisione la grande incertezza, a cui contribuiscono i dazi americani

La Banca centrale europea taglia i tassi d’interesse per l’ottava volta dalla scorsa estate. Oggi la Bce ha deciso una nuova riduzione di un quarto di punto percentuale: il tasso sui depositi scende così al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. A influire sulla decisione della presidente Christine Lagarde l’«elevata incertezza» economica che al momento impatta negativamente sugli investimenti in Europa. E il timore che le tensioni commerciali, su tutte i dazi americani, possano «acuirsi» nei prossimi mesi, rallentando la crescita.

Le stime (al ribasso) su inflazione e crescita

Come anticipato, la Bce ha stimato al 2% l’inflazione per il 2025, correggendo al ribasso dello 0,3% le previsioni di marzo. «Nello scenario di base delle nuove proiezioni degli esperti dell’Eurosistema – scrive la Bce in un comunicato dopo il consiglio direttivo – l’inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,0% nel 2025, all’1,6% nel 2026 e al 2,0% nel 2027». Una correzione che tiene da una parte conto delle tensioni globali a livello economico e dall’altro «riflettono le ipotesi di prezzi dell’energia inferiori e di un rafforzamento dell’euro». Confermata la stima di crescita allo 0,9% per quest’anno. Per il 2026 e il 2027, invece, la crescita si dovrebbe assestare al +1,1% e al +1,3% proprio per l’impatto che le tariffe americane potrebbero avere sulla circolazione dei beni e sugli investimenti.

Le prossime mosse della Bce: taglio in autunno e occhi al negoziato con Washington

Nel prossimo consiglio direttivo, previsto per il 24 luglio, dovrebbe secondo gli esperti interrompersi la lunga serie di tagli che è andata avanti senza soluzione di continuità dalla scorsa estate. È prevista, invece, una ulteriore riduzione del costo del denaro di un quarto di punto percentuale tra settembre e ottobre. È probabile, però, che prima di tagliare i tassi per una nona volta la Banca centrale attenda di avere una fotografia più chiara dei negoziati tra Bruxelles e Washington. Anche perché a partire dal 9 luglio, almeno teoricamente, entreranno effettivamente in vigore i pesanti dazi che il presidente americano Donald Trump ha imposto all’Unione europea.