Christine Lagarde non molla, il messaggio con la collana della governatrice Bce: la risposta alle voci che la danno in partenza – Il video

Un sottile filo dorato al collo, con un ciondolo ben visibile: la scritta «In charge» – «Al comando». Così si è presentata oggi – giovedì 5 giugno – Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea (Bce), alla conferenza stampa che ha seguito il consiglio direttivo dell’istituto. Un dettaglio che non è passato inosservato, interpretato da molti come una risposta (elegante) alle recenti indiscrezioni su un suo possibile passo indietro per assumere un ruolo di vertice al World Economic Forum. A chi le ha chiesto se si trattasse di un messaggio voluto, Lagarde ha risposto con un sorriso: «Nel caso ci fossero dei dubbi…».

La governatrice Bce e l’intenzione di non andarsene

Poche parole che, insieme al simbolismo della collana, sembrano chiudere il caso. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, la numero uno della Bce ha ribadito con fermezza l’intenzione di restare alla guida dell’istituzione fino alla fine del suo mandato, prevista nel 2027. «Posso dire con molta certezza che sono e resto pienamente determinata a portare a compimento la mia missione e sono determinata a completare il mio mandato fino al termine». Un chiarimento che arriva in un momento delicato per i mercati, con il taglio dei tassi d’interesse per l’ottava volta dalla scorsa estate.

La stessa collana un anno fa

Circa un anno fa, durante un’intervista esclusiva per Sky Tg24, la governatrice indossava la stessa collana. Quel «in charge» già all’epoca era per lei una sorta di monito, perché non abbassasse mai la guardia davanti a chi spinge per un suo passo indietro. Anche allora, davanti alle telecamere, aveva chiarito con un sorriso: «È per ricordarmi che devo portare i risultati».