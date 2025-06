Castelvetrano, marito e moglie morti in casa: lei riversa sulle scale, lui impiccato. Avevano tre figli

Si sospetta l'omicidio suicidio per i coniugi Francesco Campagna e Mary Bonanno. Lavoravano entrambi a Palermo

Un uomo e una donna sono stati trovati morti questa mattina nella loro casa di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Si chiamavano Francesco Campagna e Mary Bonanno, erano marito e moglie ed avevano tre figli. Il sospetto è che si sia trattato di un omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe impiccato dopo aver ucciso la moglie, trovata morta sulle scale dell’abitazione. Entrambi i coniugi lavoravano a Palermo: Campagna come infermiere all’ospedale Villa Sofia, Bonanna come insegnante a Palermo. I carabinieri sono arrivati sul luogo della tragedia dopo aver ricevuto l’allarme, e hanno trovato la saracinesca del garage aperta. Sotto shock i conoscenti delle due vittime. Mary Bonanno era «n tesoro di persona, una collega stimatissima, è impossibile crederci», ha detto all’Ansa una collega insegnante della donna.

Foto di copertina: ANSA/MAX FIRRERI