Morto a 51 anni Gianfranco Butinar. Chi era il re delle imitazioni che impersonò Franco Califano

L'attore colpito da un improvviso infarto: il dolore della famiglia, degli amici e del mondo dello spettacolo

È morto di infarto all’età di 51 anni Gianfranco Butinar, comico e attore romano. Conosciuto dai più per le sue imitazioni, ha impersonato tanti personaggi che appartengono al mondo del calcio, a quello della musica, della politica e dello spettacolo. A dare la notizia della morte sui social è stata la pagina Sport In Oro – La domenica sportiva dei dilettanti.

Il malore, il cordoglio, i funerali

Secondo le prime informazioni, giovedì sera il 51enne sarebbe stato colpito da un infarto mentre si trovava sul divano di casa con la moglie. «Un grande dolore per tutti gli amici di Rete Oro e delle nostre trasmissioni: nella giornata di ieri si è spento improvvisamente Gianfranco Butinar, attore, comico, imitatore, spesso ospite anche della trasmissione Il Tribunale delle Romane. Un vero artista, che non possiamo che ricordare col sorriso e l’allegria che l’hanno sempre contraddistinto. Dal direttore Raffaele Minichino e da tutta la nostra redazione sentite condoglianze alla famiglia», si legge sui social della pagina. Appena la scorsa domenica l’attore, grande tifoso romanista ha tenuto il suo ultimo spettacolo. I funerali si terranno domani, 7 giugno, alle 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia.

Le imitazioni e il rapporto con Califano

Totti, Pizzul, Celentano, Vasco Rossi, Butinar aveva un repertorio più di cento voci. Ma è il rapporto con Franco Califano quello artisticamente più fecondo. L’attore, infatti, lo aveva interpretato nel 2014 nel film Non escludo il ritorno di Stefano Calvagna. Un’esperienza che aveva definito un omaggio al suo mentore, come anche tutti gli spettacoli teatrali in suo onore: «Io ho vissuto Califano per 22 anni ed è stato il mio padre artistico, un fratello maggiore, una persona di famiglia che mi ha dato tantissimo», ha raccontato tempo fa in un’intervista. E proprio sui social dell’account Instagram di Califano, gestito dalla famiglia, è arrivato il messaggio di saluto e cordoglio per la scomparsa dell’attore: «Il nostro amico Gianfranco Butinar ci ha lasciato stanotte… Ciao Buty, salutaci il maestro».

La carriera e il calcio

Dal 1998 al 2003 aveva collaborato con Radio Radio, venendo eletto «personaggio dell’anno» per il 2000-2001. Ha partecipato anche Rai dire gol, programma della Gialappa’s Band, e alla trasmissione Mai deejay gol su Radio Deejay e come ospite, ad alcune puntate di Noi dire gol su RTL 102.5, entrambe con la Gialappa’s Band. È stato ospite anche delle trasmissioni Calciomercato speciale mondiali e Speciale Calciomercato su Sky. E ancora, è stato ospite delle trasmissione di Rai Radio 2 Chiambretti, Rai Dire Europei, TikiTaka e tante altre dove ha imitato diversi protagonisti del calcio italiano: Claudio Ranieri, Mario Balotelli, Siniša Mihajlović, Antonio Cassano, Rino Tommasi e Fabio Capello.