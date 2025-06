Serie A, ecco il calendario 2025/26: Juve-Inter alla terza giornata, derby di Milano a fine novembre. Tutti i big match del prossimo campionato

La programmazione è stata svelata durante l’evento al Teatro Regio di Parma, con il fischio d’inizio previsto per domenica 24 agosto

Sarà il Sassuolo ad accogliere il Napoli campione d’Italia nella prima giornata del prossimo campionato di Serie A. Il calendario della stagione 2025/26 è stato svelato ufficialmente durante l’evento al Teatro Regio di Parma, con il fischio d’inizio previsto per domenica 24 agosto e l’ultima per il 24 maggio, in tempo per permettere ai calciatori di unirsi alle nazionali in vista dei Mondiali 2026. Esordi casalinghi per due big: l’Inter affronterà il Torino a San Siro, mentre la Juventus inizierà la stagione ospitando il Parma. Il Milan debutterà contro la neopromossa Cremonese, mentre la Roma se la vedrà con il Bologna all’Olimpico. Per il resto Como-Lazio, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lecce, Udinese-Verona e Atalanta-Pisa.

I big match dell’andata di Serie A 2025/2026

Il primo big match della prossima stagione sarà il derby d’Italia Juventus-Inter alla terza giornata che si giocherà nel weekend del 14 settembre. Una settimana più tardi sarà la volta di Lazio-Roma mentre alla quinta giornata i rossoneri di Massimiliano Allegri sfideranno i campioni d’Italia in carica in un Milan-Napoli che potrebbe già essere un punto di boa per la prima parte del campionato italiano, così come la contemporanea Juventus-Atalanta. Subito dopo, Allegri tornerà a Torino per Juve-Milan. L’ultima sfida scudetto tornerà invece in campo nell’ottava giornata, nel weekend del 26 ottobre, quando al Maradona andrà in scena Napoli-Inter.

Il derby di Milano

Nello stesso turno anche un altro big match: Lazio-Juventus. Un altro doppio incontro di fuoco si avrà all’undicesima giornata, il 9 novembre, con Inter-Lazio e Juventus-Torino. Alla dodicesima, finalmente, il derby di Milano: sarà Inter-Milan il 23 novembre, lo stesso weekend di Napoli-Atalanta. Il 7 dicembre, quattordicesima di Serie A, sarà la volta di Napoli-Juventus. Nella settimana di Natale, invece, sarà regalata ai tifosi Atalanta-Inter.

Le partite di ritorno di Serie A 2025/2026

Al giro di boa di stagione, che – è bene ricordarlo – ha un calendario asimettrico tra andata e ritorno, sarà subito Inter-Napoli. Due settimane dopo, il 25 gennaio, scenderanno in campo Juventus-Napoli e Roma-Milan. Bisognerà poi attendere tre settimane, precisamente il 15 febbraio, per il ritorno del derby d’Italia Inter-Juventus. La 26esima e 27esima giornata ospiteranno rispettivamente Atalanta-Napoli e Roma-Juventus. Per l’8 marzo è tutto pronto per Milan-Inter, derby della Madonnina. Entrambe le squadre avranno un impegno complicato anche sette giorni più tardi: i rossoneri sfideranno la Lazio a Roma, i nerazzurri l’Atalanta a Milano.

Il derby di Roma

La 31esima sarà ancora teatro di due scontri tra big: Inter-Roma e Napoli-Milan. La squadra di Allegri tornerà poi a giocare con una big il 26 aprile con Milan-Juventus, chiudendo per i bianconeri un terzetto potenzialmente letale che li vedrà impegnati anche contro Atalanta e Bologna. Il 10 maggio sarà il turno di Lazio-Inter e Milan-Atalanta mentre il derby di Roma sarà atteso alla penultima giornata. Per chiudere in bellezza, il derby della Mole Torino-Juventus il 24 maggio.