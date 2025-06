Quest’anno niente Stupinigi Sonic Park: «Rischio danni a una specie protetta di pipistrelli»

Secondo l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali del Piemonte, gli show musicali avrebbero alterato l’habitat degli animali

Lo Stupinigi Sonic Park quest’anno non si terrà. E la ragione è quanto mai singolare. A causa dell’abbattimento di diversi alberi nel parco della Palazzina di Caccia, dove si tengono i concerti, a una decina di chilometri da Torino, una specie protetta di pipistrelli poteva subire conseguenze. E quindi niente festival. A dirlo è l’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali del Piemonte, convinto che gli show musicali avrebbero alterato l’habitat degli animali.

I biglietti già in vendita

Era tutto pronto: biglietti già in vendita, date e artisti annunciati, line up definita. Ma di tutto ciò non si farà nulla. Il festival organizzato dalla fondazione Reverse si sarebbe dovuto tenere dal 2 al 17 luglio con concerti, fra gli altri, di Gianna Nannini, Nino d’Angelo, James Blake. Da qui gli anni scorsi sono passati artisti come Sting o i Simply Red. Quest’anno però il benessere degli animali del parco ha prevalso. «L’edizione 2025 dell’evento, in combinazione con le altre attività nell’area, poteva determinare un’interferenza significativa e superare le soglie di ammissibilità stabilite per le edizioni precedenti». Hanno giocato a discapito «la frequenza dei concerti pianificati, la durata temporale, la sovrapposizione di più pressioni ambientali e la proposta di derogare dai valori precauzionali adottati in materia di

emissioni acustiche e luminose».

I tentativi del sindaco

Il sindaco di Nichelino Giampietro Tolardo aveva provato a trovare un compromesso – lo Stupinigi Sonic Park è un evento che attrae migliaia di persone e che crea un indotto notevole -: sono state realizzate da ingegneri ed esperti del settore tre relazioni, una acustica, una illuminotecnica e una faunistica, per dimostrare come l’abbattimento degli alberi non comportasse un impatto significativo a danno degli animali del parco. E il Comune aveva proposto di ridurre il numero di concerti da 8 a 5. Reverse ha assicurato la manutenzione del parco. Ma non è bastato.